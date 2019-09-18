Chery привезет в Россию премиальный кроссовер с полным приводом

Издание «Китайские автомобили» получило листовку, на которой расписаны характеристики и комплектации кроссовера. В России TXL будет представлен в трех версия: Comfort, Luxury и Flagship. Двигатель и коробка будут одинаковые для всех — 1,6-литровый турбомотор на 190 лошадиных сил и 7-ступенчатый преселективный «робот».
Привод у кроссовера в базовой комплектации будет передний, в остальных двух версиях он будет полным. Для Chery это особенно важный момент — раньше в линейке производителя не было ни одной модели с приводом на все четыре колеса.
Уже в базовом исполнении TXL получит двухзонный климат-контроль, задний парктроник с камерой, шесть подушек безопасности, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, а также кожаные сидения и кожаный руль с возможностью регулировки по вылету и углу наклона.
Топовую комплектацию оснастят светодиодными фарами, системой кругового обзора и передними парктрониками, системой автоматической парковки, электрической регулировкой сидения водителя и переднего пассажира в шести направлениях. Также TXL может получить панорамную крышу и систему автоматического переключения дальнего света на ближний.
Информации о ценах пока что нет, производитель раскроет их ближе к старту продаж, На домашнем китайском рынке базовая версия кроссовера стоит около 135,9 тысяч юаней, топовая комплектация обойдется в 175,9 тысяч. В пересчете на рубли получается довольно скромный для отечественного рынка ценовой диапазон: от 1,2 до 1,6 миллионов рублей.
Если стоимость для России действительно будет такой же, как для китайского рынка, у кроссовера есть все шансы побороться за аудиторию с другими «китайцами». Например, модель Haval F7 в базовой комплектации с передним приводом стоит от 1,6 миллионов, а топовая переднеприводная версия обойдется уже в 1,8 миллионов. Кроссовер Atlas от Geely стоит от 1,1 миллионов за переднеприводную версию и от 1,6 за топовую полноприводную, а модель CS75 от Changan стоит от 1,3 до 1,5 миллионов рублей.