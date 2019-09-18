Chery привезет в Россию премиальный кроссовер с полным приводом

Привод у кроссовера в базовой комплектации будет передний, в остальных двух версиях он будет полным. Для Chery это особенно важный момент — раньше в линейке производителя не было ни одной модели с приводом на все четыре колеса.

Уже в базовом исполнении TXL получит двухзонный климат-контроль, задний парктроник с камерой, шесть подушек безопасности, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, а также кожаные сидения и кожаный руль с возможностью регулировки по вылету и углу наклона.