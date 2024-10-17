У Exeed VX будет новый дизайн, и он понравится не всем

У Exeed VX будет новый дизайн, и он понравится не всемChery готовит масштабное обновление премиального кроссовера
Согласно сертификационных документам, новый VX длиннее того, который продается в России, — 5010 миллиметров против 4970, — и незначительно выше, другие же параметры остались прежними. Для негибридной версии 400T сохранен прежний 2,0-литровый турбомотор мощностью 261 лошадиная сила в связке с восьмидиапазонным автоматом. Но куда больший интерес приставляет гибридный вариант с установкой C-DM.
У VX уже была бензоэлектрическая модификация, но то был последовательный гибрид. C-DM — это гибрид параллельный, установка состоит из 1,5-литрового ДВС и трех электромоторов. Суммарная мощность не указана, зато известно, что на чистом электричестве такой кроссовер проезжает 143 километра.
В России с конца прошлого года продается рестайлинговый вариант Exeed VX. С момента старта продаж и до августа 2024-го у кроссовера было только два исполнения — President с шестью либо семью посадочными местами.
Потом появился и более доступный вариант Prestige. Оснащается модель двухлитровым турбомотором на 249 лошадиных сил, который работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.