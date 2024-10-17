У Exeed VX будет новый дизайн, и он понравится не всем

Chery готовит масштабное обновление премиального кроссовера

В Китае показали кроссовер Exeed VX с новым дизайном. Местный Минпром опубликовал фотографии новой модификации премиального кроссовера: у него не только иная внешность, но и гибридная силовая установка C-DM с ДВС и тремя электромоторами. Если спереди VX выглядит так же, как и обновленный кроссовер в России, то вот корма преобразилась радикально — у фонарей Г-образная форма, а нижняя часть багажной двери в виде ровного прямоугольника может вызвать ассоциации с холодильником.