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Опубликовано 17 октября 2024, 12:04
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У Exeed VX будет новый дизайн, и он понравится не всем

Chery готовит масштабное обновление премиального кроссовера
В Китае показали кроссовер Exeed VX с новым дизайном. Местный Минпром опубликовал фотографии новой модификации премиального кроссовера: у него не только иная внешность, но и гибридная силовая установка C-DM с ДВС и тремя электромоторами. Если спереди VX выглядит так же, как и обновленный кроссовер в России, то вот корма преобразилась радикально — у фонарей Г-образная форма, а нижняя часть багажной двери в виде ровного прямоугольника может вызвать ассоциации с холодильником.
У Exeed VX будет новый дизайн, и он понравится не всем
© autohome.com.cn
Лиза Будрина

Согласно сертификационных документам, новый VX длиннее того, который продается в России, — 5010 миллиметров против 4970, — и незначительно выше, другие же параметры остались прежними. Для негибридной версии 400T сохранен прежний 2,0-литровый турбомотор мощностью 261 лошадиная сила в связке с восьмидиапазонным автоматом. Но куда больший интерес приставляет гибридный вариант с установкой C-DM.

У Exeed VX будет новый дизайн, и он понравится не всем

© autohome.com.cn

У VX уже была бензоэлектрическая модификация, но то был последовательный гибрид. C-DM — это гибрид параллельный, установка состоит из 1,5-литрового ДВС и трех электромоторов. Суммарная мощность не указана, зато известно, что на чистом электричестве такой кроссовер проезжает 143 километра.

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В России с конца прошлого года продается рестайлинговый вариант Exeed VX. С момента старта продаж и до августа 2024-го у кроссовера было только два исполнения — President с шестью либо семью посадочными местами.

Потом появился и более доступный вариант Prestige. Оснащается модель двухлитровым турбомотором на 249 лошадиных сил, который работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.

Источник:autohome.com.cn
Автор:Лиза Будрина
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