Новый Exlantix ES сертифицировали для российского рынка

Специально для российского рынка в салоне электрокара появились дополнительные кнопки управления основными функциями на рулевом колесе и фирменная отделка сидений. Для россиян будут доступны системы автоматического торможения, защиты от непреднамеренного ускорения, а также предупреждения о помехах при открытии дверей и другие функции активной безопасности.