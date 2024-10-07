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Опубликовано 07 октября 2024, 18:18
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Новый Exlantix ES сертифицировали для российского рынка

Для наших условий электрокар оборудовали «зимним пакетом»
Электрический седан Exlantix ES сертифицировали в России . Полученное одобрение типа транспортного средства подтверждает надежность и безопасность технических характеристик электромобиля, а также его адаптацию для российский условий. В продажу полноприводная модель, оборудованная двумя электромоторами мощностью 480 лошадиных сил, аккумуляторной батареей емкостью 82 киловатт-часа и интеллектуальной пневматической подвеской, поступит в 2025 году.
Новый Exlantix ES сертифицировали для российского рынка
© Exlantix
Анастасия Мельник

Специально для российского рынка в салоне электрокара появились дополнительные кнопки управления основными функциями на рулевом колесе и фирменная отделка сидений. Для россиян будут доступны системы автоматического торможения, защиты от непреднамеренного ускорения, а также предупреждения о помехах при открытии дверей и другие функции активной безопасности.

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Одним из главных нововведений в функционале российского Exlantix ES стал «зимний пакет», который включает в себя подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, а также зеркал заднего вида и форсунок омывателей. Кроме того, седан оснастили усовершенствованной системой терморегуляции батареи.

В середине сентября в России анонсировали дебют гибридного кроссовера Exlantix ET. Кроме того, на отечественном рынке планировали представить полностью электрическую версию модели.

Источник:Exlantix
Автор:Анастасия Мельник
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