Новый Exlantix ES сертифицировали для российского рынка

Новый Exlantix ES сертифицировали для российского рынкаДля наших условий электрокар оборудовали «зимним пакетом»
Специально для российского рынка в салоне электрокара появились дополнительные кнопки управления основными функциями на рулевом колесе и фирменная отделка сидений. Для россиян будут доступны системы автоматического торможения, защиты от непреднамеренного ускорения, а также предупреждения о помехах при открытии дверей и другие функции активной безопасности.
Одним из главных нововведений в функционале российского Exlantix ES стал «зимний пакет», который включает в себя подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, а также зеркал заднего вида и форсунок омывателей. Кроме того, седан оснастили усовершенствованной системой терморегуляции батареи.
В середине сентября в России анонсировали дебют гибридного кроссовера Exlantix ET. Кроме того, на отечественном рынке планировали представить полностью электрическую версию модели.