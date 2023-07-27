Раскрыты новые модели марки Exlantix, которую ждут в России

Как выяснил портал «Китайские автомобили», в Китае состоялась закрытая презентация Exlantix для дилеров, в ходе которой продемонстрировали будущую линейку бренда. В нее войдут шесть моделей, в том числе кроссоверы, седан, спорткупе и минивэн.

Некоторые из этих моделей уже рассекречены. Во-первых, в рамках Шанхайского автосалона в апреле этого года дебютировал электрический седан с индексом E03, который обещан россиянам. Известно, что с места до «сотни» он разгоняется за три секунды, а на одном заряде батареи проезжает до 700 километров. Также показали электрокроссовер ET, построенный на той же платформе E0X, что и E03. Сообщалось, что в состав силовой установки войдут два мотора суммарной отдачей 480 лошадиных сил, а в список оснащения — пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования.