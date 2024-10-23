В Exlantix рассказали, как испытывали кроссовер ET перед запуском в России

В пресс-службе Exlantix рассказали, что до выхода на рынок (в том числе российский), инженеры удостоверились, что модели соответствуют требованиям мировых стандартов — китайского C-NCAP, европейского E-NCAP, австралийского A-NCAP и латиноамериканского L-NCAP. В рамках Global User Summit кроссовер ET подвергли серии публичных испытаний.

Сначала кроссовер проехал через металлическое препятствие высотой 300 миллиметров и не получил структурных повреждений. В Exlantix пояснили, что корпус из бесшовной горячедеформированной стали рассчитан на давление до 1300 МПа. Следом автомобиль погрузили в воду на глубину в полметра: он преодолел брод на скорости 5-10 километров в час, батарея при этом была полностью погружена под воду.

Параллельно с динамичными испытаниями батарею, интенсивно работавшую три предыдущих дня, подвергли и другому тесту — на изоляцию. Ее поместили на глубину в один метр на двое суток, и выяснили, что эксплуатационные характеристики элементов питания при этом не пострадали.