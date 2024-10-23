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Опубликовано 23 октября 2024, 15:08
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В Exlantix рассказали, как испытывали кроссовер ET перед запуском в России

Эта модель уже подтверждена для нашего рынка, как и электрический седан ES
Exlantix эффектно испытал на прочность кроссовер ET, который едет в Россию. В ходе тестов электромобиль преодолевал 30-сантиметровый металлический барьер, его топили, чтобы проверить, насколько защищена от батарея, а затем перевернули на бок на скорости 70 километров в час, и в таком положении машина проскользила несколько метров. Дополнительно батарею ET погружали в воду на метр на 48 часов после интенсивной работы в течение трех суток.
В Exlantix рассказали, как испытывали кроссовер ET перед запуском в России
© Exlantix
Лиза Будрина

В пресс-службе Exlantix рассказали, что до выхода на рынок (в том числе российский), инженеры удостоверились, что модели соответствуют требованиям мировых стандартов — китайского C-NCAP, европейского E-NCAP, австралийского A-NCAP и латиноамериканского L-NCAP. В рамках Global User Summit кроссовер ET подвергли серии публичных испытаний.

Сначала кроссовер проехал через металлическое препятствие высотой 300 миллиметров и не получил структурных повреждений. В Exlantix пояснили, что корпус из бесшовной горячедеформированной стали рассчитан на давление до 1300 МПа. Следом автомобиль погрузили в воду на глубину в полметра: он преодолел брод на скорости 5-10 километров в час, батарея при этом была полностью погружена под воду.

Параллельно с динамичными испытаниями батарею, интенсивно работавшую три предыдущих дня, подвергли и другому тесту — на изоляцию. Ее поместили на глубину в один метр на двое суток, и выяснили, что эксплуатационные характеристики элементов питания при этом не пострадали.

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Наконец, была сымитирована экстремальная ситуация, при которой кроссовер наехал на препятствие на скорости 70 километров в час, перевернулся на бок и, проскользив в таком положении несколько метров, снова встал на все четыре колеса. В результате теста силовая конструкция осталась неповрежденной и все двери легко открылись. Батарею же дополнительно проверили на утечку и риск возгорания.

В компании подчеркнули, что во всех моделях Exlantix предусмотрено полное обесточивание автомобиля за 0,002 секунды при фиксации интеллектуальными датчиками аварийной ситуации.

В России Exlantix запустит продажи двух моделей — помимо кроссовера ET, который предложат на нашем рынке в гибридной модификации, будет доступен и полностью электрический седан ES.

У гибридной версии Exlantix ET 400-вольтовая архитектура и «главный» электромотор, установленный на задней оси. В Китае он развивает 265 лошадиных сил, и ему помогает 156-сильный бензиновый ДВС 1.5. Седан же можно будет купить в версии с 800-вольтовой батареей емкостью 82 киловатт-часа, которая обеспечит до 530 километров автономного хода. В составе силовой установки — два электромотора общей мощностью 480 лошадиных сил.

Источник:пресс-служба Exlantix
Автор:Лиза Будрина
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