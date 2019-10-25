Названа цена самого дорогого парковочного места в мире

Самое дорогое парковочное место в мире находится на верхнем уровне трехэтажной подземной стоянки The Center, которая рассчитана на 402 автомобиля. Причем стоимость машино-места в три раза превышается среднюю цену жилых помещений в Гонконге. Само здание, где расположена парковка, носит звание самого дорогого офисного центра — его цена составила 5,15 миллиарда долларов.

Площадь машино-места — 12,5 квадратных метра. Оно располагается на территории служебной стоянки, зарезервированной за арендаторами. Проданный объект находится у стены с нишей, которая, по словам риелторов, обеспечивает легкий доступ для владельца.