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18:38

Названа цена самого дорогого парковочного места в мире

Оно находится в 73-этажном офисном здании в центральном районе агломерации

Инвестор Джонни Чунг Шан-И продал принадлежащее ему парковочное место в 73-этажном офисном здании The Center в центральном районе Гонконга за сумму эквивалентную 969 000 долларов (61,8 миллиона рублей). Площадь машино-места — 12,5 квадратных метра.

Самое дорогое парковочное место в мире находится на верхнем уровне трехэтажной подземной стоянки The Center, которая рассчитана на 402 автомобиля. Причем стоимость машино-места в три раза превышается среднюю цену жилых помещений в Гонконге. Само здание, где расположена парковка, носит звание самого дорогого офисного центра — его цена составила 5,15 миллиарда долларов.

Площадь машино-места — 12,5 квадратных метра. Оно располагается на территории служебной стоянки, зарезервированной за арендаторами. Проданный объект находится у стены с нишей, которая, по словам риелторов, обеспечивает легкий доступ для владельца.

В 2018 году самым дорогим парковочным местом в мире стала площадка, расположенная на территории жилого комплекса Sun Hung Kai Properties Ultima в Гонконге. За нее заплатили 760 000 долларов (48,5 миллиона рублей).

По стоимости пакровочного места с Гонконгом может соперничать Лондон. Весной 2019 средняя цена парковочного места в городе составила 219 000 фунтов стерлингов (17,9 миллиона рублей). А в таких районах внутреннего города, как Камден, Ислингтон и Ламбет места продавались за сумму более 500 тысяч фунтов стерлингов (40,9 миллиона рублей).