Ford улучшил проходимость внедорожника Expedition Limited

Под капотом Expedition Limited FX4 тот же 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 381 лошадиную силу и крутящим моментом 470 Нм. Агрегат работает в сочетании с 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с двухступенчатой раздаткой. «Внедорожной» модификации положен электронноуправляемый задний дифференциал. Предельная масса буксируемого прицепа — 4173 килограмма.

Маркетологи Ford считают, что исполнение FX4, основанное на популярной «средней» комплектации Limited позволит покупателям «наслаждаться пересечённой местностью, не отказываясь от роскоши и комфорта». На старте продаж Expedition пакет FX4 был доступен только для базовой версии XLT, в которой нет кожаного салона, деревянных вставок в интерьере, трёхзонного климат-контроля, автозапуска и расширенных электрорегулировок.