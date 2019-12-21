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8:59

Ford улучшил проходимость внедорожника Expedition Limited

Американская фирма расширила гамму офф-роуд версий FX4

© Ford
Сергей Ильин
Компания Ford запустила продажи больших внедорожников Expedition версии Limited с внедорожным пакетом FX4. От обычных Expedition Limited такое исполнение отличается дополнительной защитой днища, перекалиброванной подвеской, усиленным радиатором, специальным декором и «грязевыми» 18-дюймовыми шинами Michelin.

Особенность версии FX4 — семь дополнительных пластин, защищающих рулевое управление, двигатель, трансмиссию, турбокомпрессор, топливный бак и раздаточную коробку. Кроме того, специалисты Ford перенастроили амортизаторы, увеличили угол въезда, добавили резиновые накладки на порогах и коврики в салоне. Ещё на бездорожье водителю могут помочь камеры кругового обзора.

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Под капотом Expedition Limited FX4 тот же 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 381 лошадиную силу и крутящим моментом 470 Нм. Агрегат работает в сочетании с 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с двухступенчатой раздаткой. «Внедорожной» модификации положен электронноуправляемый задний дифференциал. Предельная масса буксируемого прицепа — 4173 килограмма.

Маркетологи Ford считают, что исполнение FX4, основанное на популярной «средней» комплектации Limited позволит покупателям «наслаждаться пересечённой местностью, не отказываясь от роскоши и комфорта». На старте продаж Expedition пакет FX4 был доступен только для базовой версии XLT, в которой нет кожаного салона, деревянных вставок в интерьере, трёхзонного климат-контроля, автозапуска и расширенных электрорегулировок.

Доплата за пакет FX4 составляет 2035 долларов (около 126 тысяч рублей). Его можно заказать как для короткобазной версии Expedition, так и для комплектации Expedition MAX с удлинённым задним свесом.

Цены на Ford Expedition Limited FX4 стартуют с 71,9 тысячи долларов (около 4,47 миллиона рублей) — это примерно на 1000 долларов дешевле внедорожника в особой версии King Ranch и на 2000 долларов меньше, чем начальная цена топ-версии Platinum.