УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей

УАЗ Хантер «Экспедиция» отличается двуцветной окраской кузова. Внедорожник укомплектован мостами «Спайсер» с задней блокировкой дифференциала, силовыми бамперами, силовыми порогами, багажником на крыше, 16-дюймовыми колесами с АT-покрышками BFGoodrich T/A и электрической лебедкой. Дорожный просвет экспедиционного Хантера составляет 241 миллиметр.
Кроме того, Хантер «Экспедиция» получил подогрев передних сидений, обивку с водоотталкивающей пропиткой, внутрисалонные поручни, откидной задний борт и увеличенные колесные арки. Под капотом внедорожника установлен 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, который выдает 134,6 лошадиной силы и 217 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика» с понижающей передачей.
Обычный UAZ Hunter в версии «Классик» предлагается по цене от 732 тысяч рублей. Внедорожник имеет цельнометаллический кузов, распашную дверь багажника, антиблокировочную систему тормозов и модуль вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».