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13:57

УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей

Внедорожник оснащен силовыми бамперами и порогами, а также электрической лебедкой

Ульяновский автомобильный завод начала продажи Хантера в специальной версии «Экспедиция». Самый дорогой вариант внедорожника построен на базе Хантер Классик с блокировкой дифференциала заднего моста и оснащен силовыми бамперами и порогами. Цена — от 984 900 рублей.

УАЗ Хантер «Экспедиция» отличается двуцветной окраской кузова. Внедорожник укомплектован мостами «Спайсер» с задней блокировкой дифференциала, силовыми бамперами, силовыми порогами, багажником на крыше, 16-дюймовыми колесами с АT-покрышками BFGoodrich T/A и электрической лебедкой. Дорожный просвет экспедиционного Хантера составляет 241 миллиметр.

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Кроме того, Хантер «Экспедиция» получил подогрев передних сидений, обивку с водоотталкивающей пропиткой, внутрисалонные поручни, откидной задний борт и увеличенные колесные арки. Под капотом внедорожника установлен 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, который выдает 134,6 лошадиной силы и 217 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика» с понижающей передачей.

Обычный UAZ Hunter в версии «Классик» предлагается по цене от 732 тысяч рублей. Внедорожник имеет цельнометаллический кузов, распашную дверь багажника, антиблокировочную систему тормозов и модуль вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

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