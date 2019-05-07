УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей

Кроме того, Хантер «Экспедиция» получил подогрев передних сидений, обивку с водоотталкивающей пропиткой, внутрисалонные поручни, откидной задний борт и увеличенные колесные арки. Под капотом внедорожника установлен 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, который выдает 134,6 лошадиной силы и 217 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика» с понижающей передачей.