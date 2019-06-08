Посмотрите, как работают внешние подушки безопасности

Решение о срабатывании подушки принимает специальный алгоритм. Объём внешней подушки безопасности составляет от 280 до 400 литров, что в пять-восемь раз превышает средний объём водительской подушки. В обычном состоянии подушки будут прятаться под порогами, развёртываясь вверх при угрозе неминуемой аварии. Нет сомнений, что эта система поднимет цену автомобиля, но что может быть дороже вашей жизни, не так ли?