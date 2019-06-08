Посмотрите, как работают внешние подушки безопасности

По задумке разработчиков, внешние подушки безопасности будут надуваться непосредственно перед боковым ударом, чтобы помочь пассажирам автомобиля избежать тяжёлых травм и сохранить здоровье. Немцы называют свою систему «первой в мире системой внешних боковых подушек безопасности». В том или ином виде нечто подобное уже показывали и другие производители, но в ZF полны решимости наконец довести эту идею до серийного использования.
Внешние подушки безопасности, точно так же, как и внутренние, управляются специальным модулем, который считывает показания датчиков, способных отличить мчащийся в бок автомобиль, скажем, от пассажира, открывающего дверь. Системе требуется около 150 миллисекунд для принятия решения о срабатывании подушки безопасности. Кроме датчиков, система опирается на показания камер, радаров и лидара.
Решение о срабатывании подушки принимает специальный алгоритм. Объём внешней подушки безопасности составляет от 280 до 400 литров, что в пять-восемь раз превышает средний объём водительской подушки. В обычном состоянии подушки будут прятаться под порогами, развёртываясь вверх при угрозе неминуемой аварии. Нет сомнений, что эта система поднимет цену автомобиля, но что может быть дороже вашей жизни, не так ли?