Представлен электрический внедорожник для самой экстремальной гоночной серии

Чемпионат среди электрических внедорожников будет проводиться под эгидой ABB FIA Formula E. Организаторы намерены привлечь к гонкам крупных автопроизводителей, а заезды собираются организовывать в местах, наиболее сильно пострадавших от изменения климата. Участники будут выступать на одинаковых автомобилях, но за ними сохранится право вносить изменения во внешние кузовные панели и выбирать навесное оборудование. Заводским командам разрешат дорабатывать силовую установку.
Гоночный внедорожник Odyssey21 построен фирмой Spark Racing Technology. Его основа — трубчатая рама из легированного ниобием стального сплава с деформируемыми зонами и каркасом безопасности. Электромоторы Odyssey21 выдают 558 сил и разгоняют 1650-килограммовый автомобиль до «сотни» за 4,5 секунды. По словам технического директора Spark Racing Теофила Гузина, внедорожник получился мощнее и динамичнее машин для ралли-рейдов.
Первый сезон Extreme E начнется в январе 2021 года. Заезды пройдут в Арктике, Гималаях, пустыне Сахара, лесах Амазонки и на острове в Индийском океане. Внедорожник Odyssey21 выйдет на тесты в сентябре этого года, а все 12 машин, что примут участие в чемпионате, передадут командам в марте 2020 года.