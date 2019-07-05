Представлен электрический внедорожник для самой экстремальной гоночной серии

Первый сезон Extreme E начнется в январе 2021 года. Заезды пройдут в Арктике, Гималаях, пустыне Сахара, лесах Амазонки и на острове в Индийском океане. Внедорожник Odyssey21 выйдет на тесты в сентябре этого года, а все 12 машин, что примут участие в чемпионате, передадут командам в марте 2020 года.