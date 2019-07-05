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15:21

Представлен электрический внедорожник для самой экстремальной гоночной серии

Чемпионат Extreme E начнут проводить с 2021 года

На Фестивале скорости в Гудвуде было объявлено о запуске новой электрической гоночной серии — Extreme E. Организатором внедорожного чемпионата выступит руководитель Формулы Е Алехандро Агаг, а постройкой машин займется Spark Racing Technology. Базовым автомобилем для команд-участниц станет E-SUV Odyssey21.
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Чемпионат среди электрических внедорожников будет проводиться под эгидой ABB FIA Formula E. Организаторы намерены привлечь к гонкам крупных автопроизводителей, а заезды собираются организовывать в местах, наиболее сильно пострадавших от изменения климата. Участники будут выступать на одинаковых автомобилях, но за ними сохранится право вносить изменения во внешние кузовные панели и выбирать навесное оборудование. Заводским командам разрешат дорабатывать силовую установку.

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Гоночный внедорожник Odyssey21 построен фирмой Spark Racing Technology. Его основа — трубчатая рама из легированного ниобием стального сплава с деформируемыми зонами и каркасом безопасности. Электромоторы Odyssey21 выдают 558 сил и разгоняют 1650-килограммовый автомобиль до «сотни» за 4,5 секунды. По словам технического директора Spark Racing Теофила Гузина, внедорожник получился мощнее и динамичнее машин для ралли-рейдов.

Первый сезон Extreme E начнется в январе 2021 года. Заезды пройдут в Арктике, Гималаях, пустыне Сахара, лесах Амазонки и на острове в Индийском океане. Внедорожник Odyssey21 выйдет на тесты в сентябре этого года, а все 12 машин, что примут участие в чемпионате, передадут командам в марте 2020 года.

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