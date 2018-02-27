Renault приедет в Женеву с прототипом машины для совместного пользования

Компания Renault представит на автосалоне в Женеве в начале марта новый прототип, именуемый EZ-GO. Концепт-кар является «новым видением совместного использования автомобиля» французской марки.

Никаких технических подробностей о концепт-каре автопроизводитель не привел. Вместе с анонсом премьеры в компании лишь опубликовали видеотизер новинки, который также не дает представление о том, какой прототип Renault привезет в Женеву.

В сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте компания Renault представила концептуальный электрический беспилотник Symbioz. Одной из особенностей прототипа стала возможность подключения его к умному дому через единую интеллектуальную сеть, управляемую искусственный интеллектом.

Тогда же компания Renault провела конкурс среди студентов британского колледжа искусств и дизайна имени Святого Мартина. Участникам предложили создать автомобиль будущего. В конкурсе победила китаянка Ючен Цаи, представившая проект стеклянных «пузырей», использующих для передвижения магнитную левитацию.

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