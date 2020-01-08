Посмотрите на 55-летний грузовичок Ford с 560-сильным двигателем V8

Визуально определить, что под ухоженным двухцветным пикапом Ford 1965 года выпуска скрывается кастомное шасси и глубоко модернизированный силовой агрегат сложно. Однако внимательный взгляд отметит заниженную подвеску, усиленные дисковые тормоза Brembo (шестипоршневые суппорта спереди и четырёхпоршневые сзади), литые низкопрофильные колёса и надписи Shelby на бортах кузова.
Технически между старым F-100 и американским рестомодом нет ничего общего: под капотом модернизированный 5,4-литровый V8 с наддувом мощностью 561 лошадиную силу, коробка передач Tremec TR6060 снята со спорткара Shelby Mustang GT500, а место стандартной подвески заняла спортивная конструкция No Limit Engineering спереди и «многорычажка» Fatbar сзади.
Интерьер максимально приближен к оригиналу: выделяется только руль и селектор трансмиссии. Салон похож на пикап 1960-х только на первый взгляд: на самом деле инженеры смогли установить в кабине климатическую установку, заменить педальный узел и перешить кожей диван. Разработчики сознательно отказались от установки информационно-развлекательных систем с большими экранами или аудиоколонок, чтобы не вносить дисгармонию в интерьер.
Уникальный пикап выставлен на продажу: за кастом просят 79 900 долларов (около 4,9 миллиона рублей по текущему курсу). Владельцы сумасшедшего F-100 готовы доставить тюнинговый грузовичок в любую точку мира.