Посмотрите на 55-летний грузовичок Ford с 560-сильным двигателем V8

Интерьер максимально приближен к оригиналу: выделяется только руль и селектор трансмиссии. Салон похож на пикап 1960-х только на первый взгляд: на самом деле инженеры смогли установить в кабине климатическую установку, заменить педальный узел и перешить кожей диван. Разработчики сознательно отказались от установки информационно-развлекательных систем с большими экранами или аудиоколонок, чтобы не вносить дисгармонию в интерьер.