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22:22

Посмотрите на 55-летний грузовичок Ford с 560-сильным двигателем V8

Пикап Ford F-100 превратили в рестомод с начинкой от Mustang GT500

© Roger's Rod & Customs
Сергей Ильин
Американские тюнеры из штата Миннесота «скрестили» Ford Mustang Shelby GT500 2010 года выпуска и раритетный грузовичок F-100. Результатом безумного проекта стал «заряженный» пикап с классической внешностью, мощнейшим турбомотором, задним приводом и механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Визуально определить, что под ухоженным двухцветным пикапом Ford 1965 года выпуска скрывается кастомное шасси и глубоко модернизированный силовой агрегат сложно. Однако внимательный взгляд отметит заниженную подвеску, усиленные дисковые тормоза Brembo (шестипоршневые суппорта спереди и четырёхпоршневые сзади), литые низкопрофильные колёса и надписи Shelby на бортах кузова.

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Технически между старым F-100 и американским рестомодом нет ничего общего: под капотом модернизированный 5,4-литровый V8 с наддувом мощностью 561 лошадиную силу, коробка передач Tremec TR6060 снята со спорткара Shelby Mustang GT500, а место стандартной подвески заняла спортивная конструкция No Limit Engineering спереди и «многорычажка» Fatbar сзади.

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Интерьер максимально приближен к оригиналу: выделяется только руль и селектор трансмиссии. Салон похож на пикап 1960-х только на первый взгляд: на самом деле инженеры смогли установить в кабине климатическую установку, заменить педальный узел и перешить кожей диван. Разработчики сознательно отказались от установки информационно-развлекательных систем с большими экранами или аудиоколонок, чтобы не вносить дисгармонию в интерьер.

Уникальный пикап выставлен на продажу: за кастом просят 79 900 долларов (около 4,9 миллиона рублей по текущему курсу). Владельцы сумасшедшего F-100 готовы доставить тюнинговый грузовичок в любую точку мира.

Источник: Classic Cars