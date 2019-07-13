Представлен быстрейший серийный пикап F-150

Под капотом у F-150 Nitemare – пятилитровый «фордовский» двигатель, который оснастили тубонагнетателем Roush. В результате отдача агрегата увеличилась с 400 до 659 лошадиных сил. Пикап «обули» в шины Continental Crosscontact LX20 размерностью 285/45 R22, а за доплату предлагается активная выхлопная система, фирменная крышка грузовой платформы, внедорожний пакет Off-Road и кожаный салон, выполненный в красном и черном цветах.
Roush продемонстрировали F-150 Nitemare в деле. На специальной трассе для дрэг-рейсинга тестовый образец разогнали за рекордное время, а версия с двойной кабиной SuperCrew оказалась лишь на 0,2 секунды медленнее.
Стоимость такого пикапа составляет 19 150 долларов без учета цены «донорского» Ford F-150. Гарантия на автомобиль действует три года или 58 тысяч километров.