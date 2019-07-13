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9:00

Представлен быстрейший серийный пикап F-150

До «сотни» автомобиль разгоняется всего за 3,9 секунды

Тюнинг-ателье Roush Performance показало новинку F-150 Nitemare. По словам авторов проекта, опытный образец удалось разогнать от нуля до 100 километров в час за рекордные для такой машины 3,9 секунды. Этот результат обеспечил ему звание самого быстрого в мире пикапа, доступного для покупки.
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Под капотом у F-150 Nitemare – пятилитровый «фордовский» двигатель, который оснастили тубонагнетателем Roush. В результате отдача агрегата увеличилась с 400 до 659 лошадиных сил. Пикап «обули» в шины Continental Crosscontact LX20 размерностью 285/45 R22, а за доплату предлагается активная выхлопная система, фирменная крышка грузовой платформы, внедорожний пакет Off-Road и кожаный салон, выполненный в красном и черном цветах.

Roush продемонстрировали F-150 Nitemare в деле. На специальной трассе для дрэг-рейсинга тестовый образец разогнали за рекордное время, а версия с двойной кабиной SuperCrew оказалась лишь на 0,2 секунды медленнее.

Стоимость такого пикапа составляет 19 150 долларов без учета цены «донорского» Ford F-150. Гарантия на автомобиль действует три года или 58 тысяч километров.

Источник: ROUSH Performance
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