Представлен быстрейший серийный пикап F-150

Тюнинг-ателье Roush Performance показало новинку F-150 Nitemare. По словам авторов проекта, опытный образец удалось разогнать от нуля до 100 километров в час за рекордные для такой машины 3,9 секунды. Этот результат обеспечил ему звание самого быстрого в мире пикапа, доступного для покупки.