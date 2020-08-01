В США недавно дебютировал новый Ford F-150: самый популярный пикап в 14-м поколении стал мощнее, сохранил стальную раму и слегка изменился внешне, но кое-чего лишился. Как сообщает издание Cars Direct, у Ford F-150 не будет надувных задних ремней безопасности. Более того, все остальные модели Ford также утратят надувные задние ремни в ходе планового обновления или смены поколения. Вместо них задние пассажиры получат обычные ремни безопасности с преднатяжителями. От технологии интегрирования подушек безопасности в ремни, дебютировавшей на Ford Explorer ещё в 2011 году, компания в итоге решила отказаться.
У надувных задних ремней был обнаружен ряд проблем совместимости с некоторыми детскими автокреслами, а в 2017 году Ford запустил отзывную кампанию для более чем 117 000 пикапов F-серии из-за неисправности надувных ремней безопасности. По мнению разработчиков, встроенные в ремни подушки безопасности позволяли равномерно распределить нагрузку на грудную клетку, однако надувались они не всегда, а лишь в случае серьёзной аварии. Из-за высокой температуры выделяющихся газов использовать пиропатрон было нельзя, поэтому для механизма надувных ремней применялся специальный охлаждённый газ.