Jaguar представил особые версии купе и родстера F-Type

Кроме того, машины особой серии получили стайлинг-пакет Exterior Black Design Pack с расширенными боковыми юбками, 20-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты. В оснащение купе и родстера вошли «мультимедийка» Touch Pro c 10-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема Meridian.