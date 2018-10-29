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12:45

Jaguar представил особые версии купе и родстера F-Type

Машины выпущены в честь 70-летнего юбилея марки

В честь своего 70-летия компания Jaguar представила особую версию купе и родстера F-Type под названием Chequered Flag Limited Edition. Машины, построенные на базе комплектации R-Dynamic, получили особую отделку экстерьера и интерьера, а также 20-дюймовые двухцветные колеса.

Jaguar F-Type Chequered Flag Limited Edition отличается черной контрастной крышей (только для купе), отделкой интерьера кожей производства Windsor Leather, спортивными креслами с эмбосированными клетчатыми флагами на подголовниках, отделкой центральной консоли темным матовым алюминием, а также рулем с красной «нулевой» меткой.

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Кроме того, машины особой серии получили стайлинг-пакет Exterior Black Design Pack с расширенными боковыми юбками, 20-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты. В оснащение купе и родстера вошли «мультимедийка» Touch Pro c 10-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема Meridian.

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Jaguar F-Type Chequered Flag Limited Edition доступны с двухлитровыми «турбочетверками» Ingenium мощностью 300, а также 340 или 380-сильным 3.0 V6. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод может быть задним или полным.

В России Jaguar F-Type по цене от 4 682 000 рублей за версию с двухлитровым мотором мощностью 300 сил. Топовый F-Type SVR с компрессорным 5.0 V8 (575 лошадиных сил) обойдется минимум в 10 434 000 рублей.

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