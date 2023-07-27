Звук мотора Jaguar F-Type сохранят в архиве Британской библиотеки

Любой желающий сможет воспроизвести звук восьмицилиндрового двигателя объемом 5,0 литра, который развивает 575 лошадиных сил — он были записан в специальной звуковой камере в исследовательском центре Jaguar. Записи появятся в каталоге Британской библиотеки осенью этого года.

Но послушать ее можно уже сейчас — он размещен на официальном YouTube-канале марки.