Ford представил конкурента Tesla Semi

Ford F-Vision укомплектован аэродинамическим прицепом с закрытыми колесами и «интерактивной передней панелью», на которую выводятся сообщения для других участников движения.

Тягач Tesla Semi, который станет серийным продуктом в 2020 году, оснащен четырьмя электромоторами, позволяющими разгоняться с 36-тонным прицепом до 96 километров в час за 20 секунд. Максимальный запас хода Semi составляет 805 километров.