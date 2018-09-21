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10:43

Ford представил конкурента Tesla Semi

Компания продемонстрировала прототип F-Vision Future Truck

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На Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере компания Ford представила концепт электрического тягача под названием F-Vision. Разработкой прототипа занималось совместное предприятие турецкого конгломерата Koç Holding и Ford — Ford Otosan.

В компании отмечают, что дизайн Ford F-Vision вдохновлен героями вселенной Marvel и их способностями адаптироваться к окружающей среде. Ключевые особенности прототипа: аэродинамический кузов, выполненный по мотивам Tesla Semi, массивная площадь остекления, С-образные светодиодные фары, обрамляющие вентиляционные прорези и расположенная в нижней части дверь.

О технических особенностях концепт-кара пока не сообщается. Известно, что он оснащен электрической силовой установкой и системой автономного управления четвертого уровня (способен самостоятельно передвигаться по дорогам с «предсказуемым» движением и практически не требует внимания водителя).

Ford F-Vision укомплектован аэродинамическим прицепом с закрытыми колесами и «интерактивной передней панелью», на которую выводятся сообщения для других участников движения.

Тягач Tesla Semi, который станет серийным продуктом в 2020 году, оснащен четырьмя электромоторами, позволяющими разгоняться с 36-тонным прицепом до 96 километров в час за 20 секунд. Максимальный запас хода Semi составляет 805 километров.

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