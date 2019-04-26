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19:26

В Баку пилот Формулы-1 въехал в открытый канализационный люк, а эвакуатор залил болид маслом

Из-за инцидента останавливали тренировки на трассе Гран-При Азербайджана

Судьи остановили первую тренировку на городской трассе в Баку после того, как пилот команды Williams Джордж Рассел наехал на открытый канализационный люк. Чугунной крышкой сильно повредило днище машины.
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На видеозаписи видно, как Williams Рассела подлетает на открытом люке. По трансляции можно понять, что крышку люка сдвинуло, когда на нее наехал гонщик Ferrari Шарль Леклерк.

На этом происшествия не закончились: грузовик-эвакуатор, увозивший обездвиженную «формулу», задел стрелой манипулятора пешеходный мост, и масло из лопнувшей гидросистемы залило гоночную машину.

Команда Williams уже объявила, что в происшествии повреждено шасси, и машину собирают вокруг запасного монокока. Кроме того, придется менять не только детали аэродинамического оперения, но и компоненты гибридной силовой установки. Руководитель команды Клер Вильямс заявила, что намерена обратиться за компенсацией. Для команды Williams все это особенно чувствительно, если учесть их проблемы с финансами и развитием машины.

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Обычно перед проведением соревнований на городских трассах канализационные люки крепят сваркой. После этого происшествия организаторам пришлось проверить люки на всём протяжении трассы. Впрочем, они оказались в порядке. После осмотра злополучной крышки в FIA объявили, что причиной происшествия стала поломка крепежа.

После проверки всех люков на трассе прошла вторая тренировка. Лучшее время показал пилот Ferrari Шарль Леклерк. Джордж Рассел в тренировке не участвовал: объём повреждений на его машине был слишком велик, чтобы восстановить её ко второй тренировке.

В 2017 году похожий инцидент произошёл с автомобилем команды Haas на Гран-При Малайзиии. В прошлом году она получила за это компенсацию.

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