В Баку пилот Формулы-1 въехал в открытый канализационный люк, а эвакуатор залил болид маслом

На видеозаписи видно, как Williams Рассела подлетает на открытом люке. По трансляции можно понять, что крышку люка сдвинуло, когда на нее наехал гонщик Ferrari Шарль Леклерк.

На этом происшествия не закончились: грузовик-эвакуатор, увозивший обездвиженную «формулу», задел стрелой манипулятора пешеходный мост, и масло из лопнувшей гидросистемы залило гоночную машину.