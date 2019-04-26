В Баку пилот Формулы-1 въехал в открытый канализационный люк, а эвакуатор залил болид маслом

На видеозаписи видно, как Williams Рассела подлетает на открытом люке. По трансляции можно понять, что крышку люка сдвинуло, когда на нее наехал гонщик Ferrari Шарль Леклерк.
На этом происшествия не закончились: грузовик-эвакуатор, увозивший обездвиженную «формулу», задел стрелой манипулятора пешеходный мост, и масло из лопнувшей гидросистемы залило гоночную машину.
Команда Williams уже объявила, что в происшествии повреждено шасси, и машину собирают вокруг запасного монокока. Кроме того, придется менять не только детали аэродинамического оперения, но и компоненты гибридной силовой установки. Руководитель команды Клер Вильямс заявила, что намерена обратиться за компенсацией. Для команды Williams все это особенно чувствительно, если учесть их проблемы с финансами и развитием машины.
Обычно перед проведением соревнований на городских трассах канализационные люки крепят сваркой. После этого происшествия организаторам пришлось проверить люки на всём протяжении трассы. Впрочем, они оказались в порядке. После осмотра злополучной крышки в FIA объявили, что причиной происшествия стала поломка крепежа.
После проверки всех люков на трассе прошла вторая тренировка. Лучшее время показал пилот Ferrari Шарль Леклерк. Джордж Рассел в тренировке не участвовал: объём повреждений на его машине был слишком велик, чтобы восстановить её ко второй тренировке.
В 2017 году похожий инцидент произошёл с автомобилем команды Haas на Гран-При Малайзиии. В прошлом году она получила за это компенсацию.