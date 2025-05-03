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Опубликовано 03 мая 2025, 16:16
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Формулу-1 беспокоит рост цен на бензин до 300 долларов за литр

Новые машины станут экономичнее, но тратить придётся больше
Формулу-1 беспокоит рост цен на бензин до 300 долларов за литр. Портал The Race утверждает, что переход на экологически чистое горючее с 2026 года может ударить по карману гоночных коллективов. Команды обеспокоены, что новые виды бензина будут стоить в десять раз дороже ныне используемого топлива. По предварительным данным, окончательная цена превысит отметку 300 долларов за литр, тогда как сейчас гоночный бензин стоит 22-33 доллара за литр.
Формулу-1 беспокоит рост цен на бензин до 300 долларов за литр
© Mercedes-AMG
Сергей Ильин
Сергей Ильин

На недавнем обсуждении Комиссии Формулы-1 в Женеве масштабы проблемы стали очевидны. Расходы на разработку экологически чистого топлива оказались столь велики, что цена бензина может оказать влияние даже на многомиллионные бюджеты команд. По текущим оценкам литр горючего может стоить 170-225 долларов, но для наилучшей производительности химический состав постоянно улучшается, а расходы растут.

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Если литр бензина действительно будет стоить около 300 долларов, то каждые выходные команды будут тратить на топливо 80-100 тысяч долларов. За 24 гонки расходы составят 1,9-2,4 миллиона долларов: гораздо больше, чем команды тратят сейчас. Партнёрские отношения с нефтяными компаниями есть не у всех коллективов, так что затраты могут быть даже выше. То, что в 2026 году бензин не входит в бюджетный лимит является слабым утешением.

FIA приняла во внимание обеспокоенность команд, но в 2026 году ситуацию уже не исправить. В 2027 году стороны надеются обуздать рост расходов на топливо, к примеру, перейти на горючее единого стандарта с относительно дешёвыми ингредиентами. Если поправки примут, то команды смогут лишь добавлять ограниченные присадки.

Источник:The Race
Автор:Сергей Ильин