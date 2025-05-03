Формулу-1 беспокоит рост цен на бензин до 300 долларов за литр

Формулу-1 беспокоит рост цен на бензин до 300 долларов за литрНовые машины станут экономичнее, но тратить придётся больше
На недавнем обсуждении Комиссии Формулы-1 в Женеве масштабы проблемы стали очевидны. Расходы на разработку экологически чистого топлива оказались столь велики, что цена бензина может оказать влияние даже на многомиллионные бюджеты команд. По текущим оценкам литр горючего может стоить 170-225 долларов, но для наилучшей производительности химический состав постоянно улучшается, а расходы растут.
Если литр бензина действительно будет стоить около 300 долларов, то каждые выходные команды будут тратить на топливо 80-100 тысяч долларов. За 24 гонки расходы составят 1,9-2,4 миллиона долларов: гораздо больше, чем команды тратят сейчас. Партнёрские отношения с нефтяными компаниями есть не у всех коллективов, так что затраты могут быть даже выше. То, что в 2026 году бензин не входит в бюджетный лимит является слабым утешением.
FIA приняла во внимание обеспокоенность команд, но в 2026 году ситуацию уже не исправить. В 2027 году стороны надеются обуздать рост расходов на топливо, к примеру, перейти на горючее единого стандарта с относительно дешёвыми ингредиентами. Если поправки примут, то команды смогут лишь добавлять ограниченные присадки.