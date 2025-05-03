Формулу-1 беспокоит рост цен на бензин до 300 долларов за литр

Если литр бензина действительно будет стоить около 300 долларов, то каждые выходные команды будут тратить на топливо 80-100 тысяч долларов. За 24 гонки расходы составят 1,9-2,4 миллиона долларов: гораздо больше, чем команды тратят сейчас. Партнёрские отношения с нефтяными компаниями есть не у всех коллективов, так что затраты могут быть даже выше. То, что в 2026 году бензин не входит в бюджетный лимит является слабым утешением.