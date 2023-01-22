Чемпион Формулы-1 протестировал Honda HR-V

Чемпион Формулы-1 протестировал Honda HR-VДвукратный обладатель титула опробовал последнее поколение кроссовера
В 2022 году голландский гонщик Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом Формулы 1 в составе команды Red Bull Racing, силовые установки для которой делает автомобильная марка Honda. Сотрудничество австрийского коллектива и японского автопроизводителя продолжается, а значит — чемпион участвует в рекламных кампаниях новых моделей бренда. На сей раз продвигать пришлось актуальный кроссовер Honda HR-V. В ролике Макс Ферстаппен покидает базу Red Bull Racing за рулём гибридной модификации кроссовера.
По дороге у пилота появляется возможность оценить управляемость машины как на извилистых асфальтовых дорожках, так и на просёлочной грунтовке. Впрочем, возможность отдохнуть на природе посреди зелёного поля голландцу мешает звонок от работодателя, который просит вернуться на базу команды в британском Милтон-Кейнсе.
На обратном пути у гонщика есть возможность насладиться автомобилем. Реклама не обошлась без пасхалки, которая оказалась в номерном знаке MV33 HRV.
В нём зашифрованы инициалы гонщика (Max Verstappen), его номер в Формуле 1 (33) и название модели Honda. Для голландца, напомним, это не первый рекламный ролик — ранее он снимался в видео с участием электромобиля Honda e и «горячего» хэтчбека Honda Civic Type R.