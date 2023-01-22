Чемпион Формулы-1 протестировал Honda HR-V

Двукратный обладатель титула опробовал последнее поколение кроссовера

В 2022 году голландский гонщик Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом Формулы 1 в составе команды Red Bull Racing, силовые установки для которой делает автомобильная марка Honda. Сотрудничество австрийского коллектива и японского автопроизводителя продолжается, а значит — чемпион участвует в рекламных кампаниях новых моделей бренда. На сей раз продвигать пришлось актуальный кроссовер Honda HR-V. В ролике Макс Ферстаппен покидает базу Red Bull Racing за рулём гибридной модификации кроссовера.