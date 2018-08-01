Таким образом актер поблагодарил каскадера за годы совместной работы

Пульс

Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру новенький Ford F-150

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1 августа 2018

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон подарил своему дублеру Таноайу Риду, который восстанавливается после травмы, полученной на съемках, новенький Ford F-150 Raptor. Об этом Джонсон рассказал в своем Instagram, подчеркнув, что Рид не только член большой семьи (он двоюродный брат Дуэйна), но и представитель голливудского сообщества каскадеров.

Пикапы, которые подготовлены для жесточайшего бездорожья

В описании к ролику Джонсон рассказал, что с 2002 года, когда Рид впервые выступил дублером актера в фильме «Царь скорпионов», каскадер получил несколько переломов, разрывов сухожилий и связок, а также звание «Каскадер года». Пикап, по словам Джонсона, стал своеобразным подарком за «пролитую кровь, пот, слезы и прошедшие годы».

SURPRISE! I love handing over keys🔑🎁 I love you brother and enjoy your new truck! Over the course of my career, my stunt double (and cousin) Tanoai Reed @samoanstuntman has broken multiple bones, severed tendons, torn ligaments & just been an overall dominating bad ass achieving several “Stuntman of the Year” honors. All done with one goal in mind - deliver the best movie possible to the world. I had this custom pick up truck delivered just in time to surprise him (he’s still recovering from a stunt injury) while we give what he thought was going to be an interview about our careers together. As you’ll see the moment I put my hands on my hips, that’s the drivers cue to pull away and reveal the big surprise. Not only does Tanoai represent our family and my career with relentless commitment and passion. He also represents an entire Hollywood stunt community that is truly the backbone of our business. Love you uso and thank you for the blood, sweat, tears and years. We’re just getting started. Enjoy your new truck! #LetsRoll 🤟🏾

Публикация от therock (@therock)

Что касается «Форда», то это сделанный на заказ экземпляр F-150, выкрашенный в черный цвет и укомплектованный подвеской с увеличенным дорожным просветом. Среди других особенностей: черные колесные диски, внедорожные шины и хромированные детали экстерьера.

Дареный конь

Когда, кому и за что дарили автомобили?

Фото: instagram.com/samoanstuntman
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FordF-SeriesF-150