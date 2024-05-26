Видео: дрэговый пикап Ford F-150 против Chevrolet Camaro из 1970-х

Опубликовано 26 мая 2024, 11:00
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Видео: дрэговый пикап Ford F-150 против Chevrolet Camaro из 1970-хОбе машины построены для заездов по прямой
Дрэговый пикап Ford F-150 потягался в гонке с Chevrolet Camaro из 1970-х. Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила новый эпизод своего проекта This vs. That. В новой гонке по прямой блогеры свели на дрэг-стрипе два дрэгстера. Один создан на базе пикапа Ford F-150 образца 2020 года, а второй — на основе классического Chevrolet Camaro в кузове модели 1971 года. Обе эти машины предназначены специально для головокружительных гонок по прямой.
Пикап массой чуть более 1700 килограммов под капотом имеет 1500-сильный 5,0-литровый турбомотор V6, который сочетается с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Неоспоримым преимуществом Ford F-150 является система полного привода, обеспечивающая максимально эффективный старт.
Заднеприводный Chevrolet Camaro весит около 1200 килограммов, на которые приходится 1800 лошадиных сил, развиваемые 5,3-литровым турбомотором V8. Двигатель сочетается с 2-ступенчатой автоматической трансмиссией. Получается, что у машины преимущества по всем показателям — кроме типа привода.