Видео: дрэговый пикап Ford F-150 против Chevrolet Camaro из 1970-х

Обе машины построены для заездов по прямой

Дрэговый пикап Ford F-150 потягался в гонке с Chevrolet Camaro из 1970-х. Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила новый эпизод своего проекта This vs. That. В новой гонке по прямой блогеры свели на дрэг-стрипе два дрэгстера. Один создан на базе пикапа Ford F-150 образца 2020 года, а второй — на основе классического Chevrolet Camaro в кузове модели 1971 года. Обе эти машины предназначены специально для головокружительных гонок по прямой.