Болид Формулы-1 совершил путешествие по Америке

Гонщик команды Red Bull Racing Дэниэл Риккардо проехал на формульном болиде RB7 по маршруту Сан-Франциско — Лас-Вегас. Путешествие пролегало по трем известным достопримечательностям США: мосту «Золотые ворота», Долине монументов и городу-курорту в пустыне Мохаве — Лас-Вегасу. Видео о поездке опубликовано на канале Aston Martin Red Bull Racing в YouTube.

Болид Red Bull RB7 построили под руководством Эдриана Ньюи для участия в гонках сезона 2011 года. За рулем этой машины свой второй чемпионский титул выиграл Себастьян Феттель. RB7 считается одной из самых успешных гоночных машин: в 2011 году на ней выиграли 11 Гран-при из 19.

Видео с YouTube-канала Aston Martin Red Bull Racing.

В 2016 году букмекерская контора Betsafe опубликовала ролик, в котором болид Sauber C30, выступавший в Формуле-1 в 2011 году, ездит в Англии по дорогам общего пользования. В видео машина пропускает пешеходов на переходе, заезжает в закусочную KFC, а в конце ролика ее останавливает полиция.