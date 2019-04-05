Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:31

Посмотрите (и послушайте!), как Ferrari F8 Tributo дрифтит по треку

Берлинетта оснащена самой мощной «восьмеркой» в истории марки

На YouTube-канале Ferrari состоялся видеодебют берлинетты F8 Tributo — преемника 488 GTB ранее показали в Женеве. Суперкар получил самый мощный V8 в истории марки, обновленную систему Side Slip Angle Control, помогающую контролировать автомобиль в заносе, и «переходный язык дизайна», который свяжет нынешнюю стилистку с внешностью будущих моделей.

«Сердце» Ferrari F8 Tributo — 3,9-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Агрегат выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента и разгоняет двухдверку до первой «сотни» за 2,9 секунды. Упражнение 0-200 километров в час суперкар проделывает за 7,8 секунды, а го максимальная скорость составляет 340 километров в час.

Видео: Ferrari

Дизайн F8 Tributo основан на современном прочтении классических моделей. В частности, прозрачная крышка моторного отсека обыгрывает аналогичный элемент на культовом F40, а обрамляющий фонари спойлер отсылает к 308 GTB 1975 года. Аэродинамические элементы остались в духе времени: они перекочевали на гражданскую модель из автоспорта, улучшив аэродинамическую эффективность F8 Tributo по сравнению с 488 GTB на 10 процентов.

Компания Ferrari рассказала об особенностях аэродинамики нового суперкара F8 Tributo. Некоторые решения для модели, ставшей фактической заменой 488 GTB, позаимствовали из автоспорта, в частности, Формулы-1.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...