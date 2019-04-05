Посмотрите (и послушайте!), как Ferrari F8 Tributo дрифтит по треку

Дизайн F8 Tributo основан на современном прочтении классических моделей. В частности, прозрачная крышка моторного отсека обыгрывает аналогичный элемент на культовом F40, а обрамляющий фонари спойлер отсылает к 308 GTB 1975 года. Аэродинамические элементы остались в духе времени: они перекочевали на гражданскую модель из автоспорта, улучшив аэродинамическую эффективность F8 Tributo по сравнению с 488 GTB на 10 процентов.