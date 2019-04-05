Посмотрите (и послушайте!), как Ferrari F8 Tributo дрифтит по треку

«Сердце» Ferrari F8 Tributo — 3,9-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Агрегат выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента и разгоняет двухдверку до первой «сотни» за 2,9 секунды. Упражнение 0-200 километров в час суперкар проделывает за 7,8 секунды, а го максимальная скорость составляет 340 километров в час.
Видео: Ferrari
Дизайн F8 Tributo основан на современном прочтении классических моделей. В частности, прозрачная крышка моторного отсека обыгрывает аналогичный элемент на культовом F40, а обрамляющий фонари спойлер отсылает к 308 GTB 1975 года. Аэродинамические элементы остались в духе времени: они перекочевали на гражданскую модель из автоспорта, улучшив аэродинамическую эффективность F8 Tributo по сравнению с 488 GTB на 10 процентов.
Компания Ferrari рассказала об особенностях аэродинамики нового суперкара F8 Tributo. Некоторые решения для модели, ставшей фактической заменой 488 GTB, позаимствовали из автоспорта, в частности, Формулы-1.