Ferrari рассказала о «формульной» аэродинамике нового F8 Tributo

Днище Ferrari F8 Tributo полностью плоское. Оно снабжено новым диффузором, который еще более эффективно направляет воздух к тормозам. Установленные там же генераторы вихрей, повышающие прижимную силу, перекочевали на новый суперкар с 488 Spider. Кроме этого, F8 Tributo получил задний диффузор с активными заслонками, а также систему радиаторов и задние воздухозаборники, как у гоночного 488 Challenge. В результате доработок аэродинамическая эффективность F8 Tributo по сравнению с 488 GTB улучшилась на 10 процентов.