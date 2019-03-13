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16:43

Ferrari рассказала о «формульной» аэродинамике нового F8 Tributo

Аэродинамическая эффективность суперкара выросла на 10 процентов

Компания Ferrari рассказала об особенностях аэродинамики нового суперкара F8 Tributo. Некоторые решения для модели, ставшей фактической заменой 488 GTB, позаимствовали из автоспорта, в частности, Формулы-1.

Так, в переднем бампере Ferrari F8 Tributo установлен S-образный воздуховод (S-Duct), генерирующий вертикальное прижимное усилие и направляющий потоки воздуха к задней части суперкара. Прародителем современных S-Duct считается воздуховод на формульном болиде Ferrari F2008. Задний спойлер F8 Tributo шире, у него больший наклон и, соответственно, прижимающая способность.

Видео: Ferrari

Днище Ferrari F8 Tributo полностью плоское. Оно снабжено новым диффузором, который еще более эффективно направляет воздух к тормозам. Установленные там же генераторы вихрей, повышающие прижимную силу, перекочевали на новый суперкар с 488 Spider. Кроме этого, F8 Tributo получил задний диффузор с активными заслонками, а также систему радиаторов и задние воздухозаборники, как у гоночного 488 Challenge. В результате доработок аэродинамическая эффективность F8 Tributo по сравнению с 488 GTB улучшилась на 10 процентов.

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