Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:35

Mercedes-Benz рассказал о заводе будущего

Комплекс Factory 56 будет постоянно подключен к сети и лишится традиционного конвейера

Компания Mercedes-Benz раскрыла подробности об одной из самых продвинутых производственных площадок в мире — Factory 56. Комплекс, который к 2022 году станет полностью CO2-нейтральным, оборудуют фотоэлектрической системой электроснабжения, автономной транспортной линией и подключат к единой информационной платформе, объединяющий поставщиков компонентов, производственные отделы и конечных покупателей.

Площадь Factory 56 составляет 220 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 30 футбольным полям. Первый камень в новый завод заложен в феврале 2018 года, а запуск сборочной линии запланирован на начало следующего десятилетия. На Factory 56 будут выпускать следующее поколение S-Class, модели электрического суббренда EQ и, в перспективе, беспилотники.

На крыше комплекса смонтирована фотоэлектрической система электроснабжения, а 40 процентов ее площади засажено растениями. Это помогает сделать здание более энергоэффективным и создать в помещениях благоприятный микроклимат.

Главная особенность нового завода Mercedes-Benz — отсутствие традиционного конвейера. Его функцию выполняют так называемые TecLines — автономные транспортные платформы, позволяющие бо́льшую часть времени автомобилю оставаться на одном месте, а не перемещаться по сборочной линии. Кроме того, такой подход позволяет увеличивать количество сборочных линий без необходимости перестройки здания.

Практически все операции на Factory 56 автоматизированы, а площадка полностью переведена на безбумажный документооборот. Для поставки необходимых компонентов к линиям сборки используются тележки, подключенные к интеллектуальной системе отгрузки. Она собирает данные о функционировании всего предприятия и поставляет необходимые материалы в соответствующие зоны. Всего на Factory 56 будет работать 300 автономных транспортных систем.

Стоит отметить, что к общей сети будут подключены даже инструменты. Например, ключи будут автоматически выставлять нужный момент для затяжки отдельно взятых болтов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...