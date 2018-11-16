Mercedes-Benz рассказал о заводе будущего

Площадь Factory 56 составляет 220 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 30 футбольным полям. Первый камень в новый завод заложен в феврале 2018 года, а запуск сборочной линии запланирован на начало следующего десятилетия. На Factory 56 будут выпускать следующее поколение S-Class, модели электрического суббренда EQ и, в перспективе, беспилотники.

На крыше комплекса смонтирована фотоэлектрической система электроснабжения, а 40 процентов ее площади засажено растениями. Это помогает сделать здание более энергоэффективным и создать в помещениях благоприятный микроклимат.