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15:54

Копию Bugatti Veyron оценили в 20 раз дешевле оригинала

Житель Флориды выставил на продажу поддельный гиперкар за 125 тысяч долларов

На одном из американских сайтов по продаже машин появилось объявление: автомобиль, который на первый взгляд выглядит как Bugatti Veyron 2012 года, можно купить за 125 тысяч долларов (около 8 миллионов рублей). Для сравнения, стоимость настоящего Veyron достигает 2,5 миллиона долларов (160 миллионов рублей).

Продавец не скрывает истинное происхождение машины: это Mercury Cougar 2002 года, кузов которого стилизовали под французский гиперкар. В движение лже- Veyron приводит 2,5-литровый двигатель V6 мощностью 170 лошадиных сил, тогда как Bugatti Veyron в семь раз мощнее: он комплектуется агрегатом W16 8.0, выдающим 1200 сил.

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Говоря о схожести этого Cougar c Veyron, стоит отметить выдвижной спойлер, фары и фонари, похожие на оригинальные, а также воздухозаборники. В числе отличий от оригинала – отсутствие карбоновых деталей, неаккуратные сварные швы и колеса. В салоне подделку выдают руль, рычаг коробки передач и дверные панели.

Впрочем, сам владелец и не пытается выдать автомобиль за настоящий Veyron – он называет свое творение «репликой». Но, видимо, не все пользователи внимательно прочитали описание модели, так как на мужчину обрушился ряд критики. «Мне приходили очень странные и даже отвратительные сообщения, рассказал он. – Но среди них попадались и приятные отзывы, которые подняли мне настроение».

Источник: Craigslist Orlando