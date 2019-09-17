Копию Bugatti Veyron оценили в 20 раз дешевле оригинала

Впрочем, сам владелец и не пытается выдать автомобиль за настоящий Veyron – он называет свое творение «репликой». Но, видимо, не все пользователи внимательно прочитали описание модели, так как на мужчину обрушился ряд критики. «Мне приходили очень странные и даже отвратительные сообщения, – рассказал он. – Но среди них попадались и приятные отзывы, которые подняли мне настроение».