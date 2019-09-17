Копию Bugatti Veyron оценили в 20 раз дешевле оригинала

Продавец не скрывает истинное происхождение машины: это Mercury Cougar 2002 года, кузов которого стилизовали под французский гиперкар. В движение лже- Veyron приводит 2,5-литровый двигатель V6 мощностью 170 лошадиных сил, тогда как Bugatti Veyron в семь раз мощнее: он комплектуется агрегатом W16 8.0, выдающим 1200 сил.
Говоря о схожести этого Cougar c Veyron, стоит отметить выдвижной спойлер, фары и фонари, похожие на оригинальные, а также воздухозаборники. В числе отличий от оригинала – отсутствие карбоновых деталей, неаккуратные сварные швы и колеса. В салоне подделку выдают руль, рычаг коробки передач и дверные панели.
Впрочем, сам владелец и не пытается выдать автомобиль за настоящий Veyron – он называет свое творение «репликой». Но, видимо, не все пользователи внимательно прочитали описание модели, так как на мужчину обрушился ряд критики. «Мне приходили очень странные и даже отвратительные сообщения, – рассказал он. – Но среди них попадались и приятные отзывы, которые подняли мне настроение».