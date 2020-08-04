12:23

Американцу удалось купить Porsche 911 по поддельному чеку

Мужчина напечатал квитанцию на 140 тысяч долларов на домашнем принтере

Лиза Будрина
Полиция арестовала жителя Флориды Кейси Уильяма Келли за махинации с поддельными чеками, напечатанными на домашнем принтере. Мужчине удалось приобрести Porsche 911 Turbo стоимостью 140 тысяч долларов, но буквально через сутки он попался при попытке купить три пары часов Rolex за 61,5 тысячи. Незадачливого «богача» сдал полиции продавец, который не смог обналичить липовый чек.

Местные СМИ опубликовали фотографию Кейси Уильяма Келли, который позирует у только что купленного Porsche 911 Turbo. По всей видимости, снимок был сделан у дилерского центра, когда продавец ещё не подозревал, что чек на 140 тысяч долларов невозможно обналичить. Когда афера раскрылась, дилер подал заявление об угоне и спорткар объявили в розыск.

Это не помешало Келли попытаться провернуть дело снова, на этот раз в ювелирном магазине, в котором он присмотрел сразу три пары Rolex. Как и в случае с Porsche, он дал продавцу распечатанный на принтере чек.

Однако уже на следующий день полиция задержала Келли ему предъявили обвинения в угоне Porsche 911 Turbo и использовании фальшивых чеков. Мужчина признался в содеянном и теперь дожидается суда.

В России, где не используют чековые книжки, распространено мошенничество с билетами банка приколов: при покупке подержанного автомобиля покупатель отдаёт продавцу пачку наличных, лишь небольшая часть которых настоящие деньги. Например, в прошлом году в Воронеже 16-летний подросток «заплатил» за ВАЗ-2105 40 тысяч рублей, которые при ближайшем рассмотрении оказались билетами банка приколов. Тем, кто выдает шуточные купюры за настоящие, грозит уголовное преследование по статье о мошенничестве (159 УК РФ).

Источник: The Drive