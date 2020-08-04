Американцу удалось купить Porsche 911 по поддельному чеку

Местные СМИ опубликовали фотографию Кейси Уильяма Келли, который позирует у только что купленного Porsche 911 Turbo. По всей видимости, снимок был сделан у дилерского центра, когда продавец ещё не подозревал, что чек на 140 тысяч долларов невозможно обналичить. Когда афера раскрылась, дилер подал заявление об угоне и спорткар объявили в розыск.
Это не помешало Келли попытаться провернуть дело снова, на этот раз в ювелирном магазине, в котором он присмотрел сразу три пары Rolex. Как и в случае с Porsche, он дал продавцу распечатанный на принтере чек.
Однако уже на следующий день полиция задержала Келли – ему предъявили обвинения в угоне Porsche 911 Turbo и использовании фальшивых чеков. Мужчина признался в содеянном и теперь дожидается суда.
В России, где не используют чековые книжки, распространено мошенничество с билетами банка приколов: при покупке подержанного автомобиля покупатель отдаёт продавцу пачку наличных, лишь небольшая часть которых – настоящие деньги. Например, в прошлом году в Воронеже 16-летний подросток «заплатил» за ВАЗ-2105 40 тысяч рублей, которые при ближайшем рассмотрении оказались билетами банка приколов. Тем, кто выдает шуточные купюры за настоящие, грозит уголовное преследование по статье о мошенничестве (159 УК РФ).