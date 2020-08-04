Американцу удалось купить Porsche 911 по поддельному чеку

Местные СМИ опубликовали фотографию Кейси Уильяма Келли, который позирует у только что купленного Porsche 911 Turbo. По всей видимости, снимок был сделан у дилерского центра, когда продавец ещё не подозревал, что чек на 140 тысяч долларов невозможно обналичить. Когда афера раскрылась, дилер подал заявление об угоне и спорткар объявили в розыск.

Это не помешало Келли попытаться провернуть дело снова, на этот раз в ювелирном магазине, в котором он присмотрел сразу три пары Rolex. Как и в случае с Porsche, он дал продавцу распечатанный на принтере чек.

Однако уже на следующий день полиция задержала Келли – ему предъявили обвинения в угоне Porsche 911 Turbo и использовании фальшивых чеков. Мужчина признался в содеянном и теперь дожидается суда.