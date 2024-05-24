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Новости
Опубликовано 24 мая 2024, 17:04
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Эксперт: треть автозапчастей в России – подделки

Для решения проблемы специалисты предлагают несколько вариантов
Доля контрафактных автозапчастей в России выросла до 28 процентов. Об этом сообщила глава по маркетингу и коммуникациям НПК «Автоприбор» Татьяна Колосунина. По словам эксперта, нынешний показатель является рекордным для страны за последние несколько лет. При этом больше всего подделок встречается в сегменте бюджетных и массовых автомобилей. В первую очередь ситуация связана со сложными логистическими цепочками поставок.
Эксперт: треть автозапчастей в России – подделки
© Adobe Fotostock
Анастасия Мельник

В процессе непрозрачной логистики на российский рынок проникает все больше поддельных запчастей. На сегодняшний день почти треть комплектующих являются контрафактными. Кроме того, ритейлеры жалуются на увеличенные сроки доставок, а также многочисленные задержки деталей на таможне.

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Для решения проблемы российским властям необходимо объединить усилия с поставщиками. Специалисты должны усилить контроль качества, а также ввести системы маркировок для идентификации запчастей. Так же игроки рынка должны информировать покупателей о риске приобретения контрафакта. В свою очередь, российские компании должны продолжать наращивать объемы производства, а также повышать качество собственной продукции.

В начале марта эксперты сообщили, что в России увеличилось число поддельных автозапчастей. Тогда около четверти сервисных центров столкнулись с контрафактными деталями.

Источник:«Известия»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Авторынок