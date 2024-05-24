Эксперт: треть автозапчастей в России – подделки

Для решения проблемы специалисты предлагают несколько вариантов

Доля контрафактных автозапчастей в России выросла до 28 процентов. Об этом сообщила глава по маркетингу и коммуникациям НПК «Автоприбор» Татьяна Колосунина. По словам эксперта, нынешний показатель является рекордным для страны за последние несколько лет. При этом больше всего подделок встречается в сегменте бюджетных и массовых автомобилей. В первую очередь ситуация связана со сложными логистическими цепочками поставок.