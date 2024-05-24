Эксперт: треть автозапчастей в России – подделки

Эксперт: треть автозапчастей в России – подделкиДля решения проблемы специалисты предлагают несколько вариантов
В процессе непрозрачной логистики на российский рынок проникает все больше поддельных запчастей. На сегодняшний день почти треть комплектующих являются контрафактными. Кроме того, ритейлеры жалуются на увеличенные сроки доставок, а также многочисленные задержки деталей на таможне.
Для решения проблемы российским властям необходимо объединить усилия с поставщиками. Специалисты должны усилить контроль качества, а также ввести системы маркировок для идентификации запчастей. Так же игроки рынка должны информировать покупателей о риске приобретения контрафакта. В свою очередь, российские компании должны продолжать наращивать объемы производства, а также повышать качество собственной продукции.
В начале марта эксперты сообщили, что в России увеличилось число поддельных автозапчастей. Тогда около четверти сервисных центров столкнулись с контрафактными деталями.