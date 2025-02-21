Покупатели автомобилей Volvo в Китае пожаловались на поддельные динамики

Покупатели автомобилей Volvo в Китае пожаловались на поддельные динамикиСитуация подорвала доверие к шведскому бренду
Вместо надписи Bowers & Wilkins на некоторых динамиках присутствует маркировка «Bowers & VVilkins». На других элементах нанесен логотип «Bovvers & Wilkins». Покупатели задались вопросом: были ли контрафактные динамики установлены в машины намерено или же это ошибка производителя. Кроме того, автовладельцы сообщили, что в некоторых S60 дизайн селектора переключения передач несколько отличается от оригинальной ручки. При этом все проблемные седаны продал один и тот же китайский дилер.
После сообщений от клиентов руководство Volvo начало собственное расследование. Представители шведкой компании заявили, что на производстве внедрена строгая система контроля за всеми элементами автомобилей, включая аксессуары. В любом случае контрафактная продукция подорвала доверие к бренду на китайском рынке.
В ноябре прошлого года в России собирались ввести маркировку автозапчастей. Таким образом Минпромторг решил бороться с контрафактными деталями, которые заполонили отечественный рынок.