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Опубликовано 21 февраля 2025, 15:04
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Покупатели автомобилей Volvo в Китае пожаловались на поддельные динамики

Ситуация подорвала доверие к шведскому бренду
В Китае клиенты компании Volvo столкнулись с контрафактными динамиками в своих автомобилях. Покупатели машин шведкой марки обнаружили поддельные комплектующие в седанах S60. По данным китайского издания Sohu, речь идет об аудиосистеме Bowers & Wilkins, которая включает в себя 15 динамиков, расположенных по периметру салона. Оказалось, что в некоторых автомобилях маркировка аудиосистемы отличается от оригинального названия.
Покупатели автомобилей Volvo в Китае пожаловались на поддельные динамики
© Volvo
Анастасия Мельник

Вместо надписи Bowers & Wilkins на некоторых динамиках присутствует маркировка «Bowers & VVilkins». На других элементах нанесен логотип «Bovvers & Wilkins». Покупатели задались вопросом: были ли контрафактные динамики установлены в машины намерено или же это ошибка производителя. Кроме того, автовладельцы сообщили, что в некоторых S60 дизайн селектора переключения передач несколько отличается от оригинальной ручки. При этом все проблемные седаны продал один и тот же китайский дилер.

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После сообщений от клиентов руководство Volvo начало собственное расследование. Представители шведкой компании заявили, что на производстве внедрена строгая система контроля за всеми элементами автомобилей, включая аксессуары. В любом случае контрафактная продукция подорвала доверие к бренду на китайском рынке.

В ноябре прошлого года в России собирались ввести маркировку автозапчастей. Таким образом Минпромторг решил бороться с контрафактными деталями, которые заполонили отечественный рынок.

Источник:Carscoops
Автор:Анастасия Мельник
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