К Рождеству Lamborghini поставила в гараж создателям реплики Aventador настоящий суперкар

Суть видео в том, что за несколько дней до Рождества Бэкусы находят в гараже не свою реплику, а черный Aventador S.

«Automobili Lamborghini против любых подделок, — прокомментировала видео директор по маркетинговым коммуникациям марки Катя Басси. — Тем не менее, история такой подлинной страсти заслуживает упоминания, поэтому мы решили рассказать о проекте Стерлинга и Ксандера в нашем рождественском видео 2019 года».