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16:00

К Рождеству Lamborghini поставила в гараж создателям реплики Aventador настоящий суперкар

Марка посвятила видео отцу и сыну, строящим собственную копию купе

Алексей Носаченко
Компания Lamborghini выпустила предрождественское видео, которое в этом году посвятила Стерлингу Бэкусу и его 12-летнему сыну Ксандеру. Они живут в городе Эри, Колорадо, и уже два года строят реплику Aventador SV. К празднику итальянский производитель поставил им в гараж настоящий автомобиль, дав возможность ездить на нем несколько дней.

Идея постройки суперкара принадлежит Ксандеру, а вот печатью и подгонкой внешних панелей занимался Бэкус-старший. Пластик напечатан на 3D-принтере, навешен на собранное из разных элементов шасси, склеен между собой, а для красоты еще и покрыт углеволокном. Суперкар оснащен 5,7-литровым твин-турбо V8 от Chevrolet Corvette 2003 год и трансмиссией от Porsche 911 серии 996. От настоящего Lamborghini здесь лишь стекла дверей, руль и зеркала заднего вида.

Суть видео в том, что за несколько дней до Рождества Бэкусы находят в гараже не свою реплику, а черный Aventador S.

«Automobili Lamborghini против любых подделок, — прокомментировала видео директор по маркетинговым коммуникациям марки Катя Басси. — Тем не менее, история такой подлинной страсти заслуживает упоминания, поэтому мы решили рассказать о проекте Стерлинга и Ксандера в нашем рождественском видео 2019 года».