Посмотрите, каким мог бы быть современный UAZ Hunter

За основу возможного преемника Эвоуд Луппенс взял классический Хантер, который существенно переработал. По мнению дизайнера, будущее внедорожника за трехдверным кузовом и футуристическим внешним видом. Автомобиль получил удлиненный капот, высокую посадку и расширенные черные колесные арки.

Вместо традиционных круглых фар, голландец изобразил узкую светодиодную переднюю оптику, которая стала популярна в современных автомобилях. В то же время, дизайнер постарался сохранить характерную для классического Хантера радиаторную решетку, объемный капот, а также фирменную эмблему.