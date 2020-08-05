Посмотрите, каким мог бы быть современный UAZ Hunter

За основу возможного преемника Эвоуд Луппенс взял классический Хантер, который существенно переработал. По мнению дизайнера, будущее внедорожника за трехдверным кузовом и футуристическим внешним видом. Автомобиль получил удлиненный капот, высокую посадку и расширенные черные колесные арки.
Вместо традиционных круглых фар, голландец изобразил узкую светодиодную переднюю оптику, которая стала популярна в современных автомобилях. В то же время, дизайнер постарался сохранить характерную для классического Хантера радиаторную решетку, объемный капот, а также фирменную эмблему.
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Стоит отметить, что Эвоуд не знает русского языка. Однако на номерных знаках вместе с российским триколором дизайнер написал слово «Власть». В то же время на покрышках специалист нанес латиницей совершенно непонятный набор символов: «Сел Жол».
В конце июня журналист из японского автомобильного издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter, который был ввезен в страну восходящего солнца местным дистрибьютером. После поездки у него остались смешанные чувства.