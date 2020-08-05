19:31

Посмотрите, каким мог бы быть современный UAZ Hunter

Представлены эскизы отечественного внедорожника от дизайнера из Нидерландов

© ewoudluppens.blogspot.com
Анастасия Дубина
Нидерландский дизайнер Эвоуд Луппенс решил поразмыслить, каким мог бы быть современный вариант внедорожника UAZ Hunter. Свое видение он представил в виде эскизов.

За основу возможного преемника Эвоуд Луппенс взял классический Хантер, который существенно переработал. По мнению дизайнера, будущее внедорожника за трехдверным кузовом и футуристическим внешним видом. Автомобиль получил удлиненный капот, высокую посадку и расширенные черные колесные арки.

Вместо традиционных круглых фар, голландец изобразил узкую светодиодную переднюю оптику, которая стала популярна в современных автомобилях. В то же время, дизайнер постарался сохранить характерную для классического Хантера радиаторную решетку, объемный капот, а также фирменную эмблему.

ewoudluppens.blogspot.com

Стоит отметить, что Эвоуд не знает русского языка. Однако на номерных знаках вместе с российским триколором дизайнер написал слово «Власть». В то же время на покрышках специалист нанес латиницей совершенно непонятный набор символов: «Сел Жол».

В конце июня журналист из японского автомобильного издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter, который был ввезен в страну восходящего солнца местным дистрибьютером. После поездки у него остались смешанные чувства.

Источник: ewoudluppens.blogspot.com