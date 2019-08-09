Фермер оставил в сарае коллекцию из 250 раритетных автомобилей

Фермер Джеймс Грэм из города Уитон, штат Миннесота, умер в возрасте 88 лет. Он не был женат и у него не осталось наследников, которым можно было бы передать его уникальную коллекцию, включающую более двух сотен раритетных автомобилей. Все они будут проданы в рамках аукциона Vanderbrink Auctions.