Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:33

Фермер оставил в сарае коллекцию из 250 раритетных автомобилей

Весь гараж скончавшегося коллекционера из Миннесоты пустят с молотка

Фермер Джеймс Грэм из города Уитон, штат Миннесота, умер в возрасте 88 лет. Он не был женат и у него не осталось наследников, которым можно было бы передать его уникальную коллекцию, включающую более двух сотен раритетных автомобилей. Все они будут проданы в рамках аукциона Vanderbrink Auctions.

Местные СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены сокровища фермера некоторые спрятаны в сарае, другие припаркованы на территории его владений. Коллекция, в числе прочего, включает классику американского автопрома: Edsel Pacer 1958 года, Packard 200 1954 года, Studebaker Champion, Ford F-3, Pontiac Chieftain 1954 года, а также седан Rambler от American Motors Corporation (AMC).

Любимым автомобилем самого Джеймса Грэма был старенький двухдверный «Форд» 1939 года, который еще в прошлом веке он своими руками превратил в кабриолет. Именно с этой машины и началась его коллекция. За долгие годы жизни Грэму удалось собрать свыше 500 экземпляров, однако не всех из них сохранились до наших дней.

>
Reload
1 / 3

Судя по опубликованным кадрам, многие автомобили из его коллекции находятся в плачевном состоянии. Те, которые хранились под открытом небом, местами насквозь проржавели, колеса спущены, а иногда и отсутствуют вовсе.