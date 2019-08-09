Фермер оставил в сарае коллекцию из 250 раритетных автомобилей

Местные СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены сокровища фермера – некоторые спрятаны в сарае, другие припаркованы на территории его владений. Коллекция, в числе прочего, включает классику американского автопрома: Edsel Pacer 1958 года, Packard 200 1954 года, Studebaker Champion, Ford F-3, Pontiac Chieftain 1954 года, а также седан Rambler от American Motors Corporation (AMC).
Любимым автомобилем самого Джеймса Грэма был старенький двухдверный «Форд» 1939 года, который еще в прошлом веке он своими руками превратил в кабриолет. Именно с этой машины и началась его коллекция. За долгие годы жизни Грэму удалось собрать свыше 500 экземпляров, однако не всех из них сохранились до наших дней.
Судя по опубликованным кадрам, многие автомобили из его коллекции находятся в плачевном состоянии. Те, которые хранились под открытом небом, местами насквозь проржавели, колеса спущены, а иногда и отсутствуют вовсе.