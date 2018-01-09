Джереми Кларксон снял пародию на «Джимхану» Кена Блока

В пятом эпизоде нового сезона The Grand Tour, вышедшем в конце прошлой недели, Джереми Кларксон спародировал «Джимхану» Кена Блока. Ролик, названный Farmkhana: Ultimate_Country_Playground, опубликован на YouTube-канале передачи.

Первая «Джимхана» Кена Блока появилась в 2008 году. Тогда американский раллист ездил именно на Subaru WRX STi. В 2009-м он выпустил вторую часть серии, где он сел за руль более современной «Импрезы». Тогда же он принял участие в передаче Top Gear, показав Джеймсу Мэю, что такое «Джимхана». После этого Блок ездил только на автомобилях Ford.

В этом ролике показывается, как снимался один из эпизодов – дрифт автомобиля через ворота. На самом деле все трюки в ролике исполнял чемпион Великобритании по ралли Марк Хаггинс.

Первая серия второго сезона The Grand Tour вышла 8 декабря. В шоу отказались от рубрики Сelebrity Brain Crash, в которой знаменитости «умирали» по пути в студию, а также от персонажа под именем «Американец».