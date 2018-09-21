Три «заряженных» немца сравнили в гонке по прямой

Полноприводный BMW M5 (F90) оснащен 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями. Его отдача составляет 600 сил и 750 Нм момента. 4,0-литровая «восьмерка» Mercedes-AMG E63 S выдает 612 сил (величина момента — 850 Нм). Оба седана разгоняются до первой сотни за 3,4 секунды.
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В активе Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo — четырехлитровый бензиновый битурбомотор V8 (550 сил), восьмиступенчатая роботизированная коробка PDK с двумя сцеплениями, интегрированный в нее электродвигатель (136 сил) и литий-ионные батареи емкостью 14,1 киловатт-часа. Паспортное время разгона до сотни — те же 3,4 секунды.