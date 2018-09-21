Три «заряженных» немца сравнили в гонке по прямой

Издание Top Gear сравнило в скорости по прямой три «заряженных» модели от немецких марок: седаны BMW M5 и Mercedes-AMG E63 S, а также гибридный универсал Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Последний участник оказался самым мощным из троицы — 680 сил и 850 Нм момента.