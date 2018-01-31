В росте числа штрафов за превышение скорости обвинили «Форсаж»

Издание The New York Times провело расследование и выяснило, как просмотр фильмов франшизы «Форсаж» влияет на количество правонарушений, связанных с превышением скорости. Для этого они проанализировали 192 тысячи 892 штрафа, выписанных в округе Монтгомери, штат Мэриленд, с 2012 по 2017 год.

Сравнивая количество штрафов за три недели до и три недели после премьеры очередной части франшизы, журналисты обратили внимание, что средняя скорость нарушителей увеличилась на 20 процентов. Помимо этого, после премьеры фильмов удваивалось количество водителей, которые превышали скорость на 40 и более миль в час (на 64 и более километра в час).

Используя геоданные, журналисты определили, что большинство таких правонарушений зафиксировано на дорогах близ крупных кинотеатров. Также издание провело «проверочное исследование» и сравнило полученные данные с данными тех годов, когда не выходили новые части франшизы. Однако зафиксировать рост количества штрафов за превышение скорости им не удалось.

Fast and Furious Live

С января текущего года частью франшизы «Форсаж», помимо фильмов, станет «живое» шоу, которое получило название Fast and Furious Live. Во время шоу наиболее известные сцены из фильмов — погони и трюки — будут воссозданы с помощью технологии 3D-мэппинга.

На данный момент выпущено восемь частей фильма «Форсаж». Последняя из них вышла в апреле прошлого года. Кассовые сборы фильма в мире превысили 1,2 миллиарда долларов.