Американцы построили самый быстрый в мире бронированный автомобиль. На электричестве

Американская компания Armormax построила пуленепробиваемый вариант седана Tesla Model S P100D, который производитель назвал самым быстрым бронированным автомобилем в мире. Кузов машины усилили особым волокном, выдерживающим выстрел из крупнокалиберной винтовки.

Для бронирования крыши, дверей, стоек и пола машины используется ламинированное синтетическое волокно и термически обработанный баллистический сплав. Стандартные стекла электрокара заменены на многослойное оргстекло с поликарбонатной ламинацией. В компании особо подчеркивают, что не использовали для бронирования общепринятые стальные листы.

Видео с YouTube-канала International Armoring Corporation.

В оснащение машины также входят усиленная подвеска, безопасные шины RunFlat, защищенные элементы силовой установки. При этом масса доработанного автомобиля всего на 250 килограммов больше стандартного (2289 килограммов).

Tesla Model S P100D оснащается двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. До 100 километров в час электрокар разгоняется за 2,6 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.