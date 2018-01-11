Кузов электрокара Tesla Model S усилили синтетическим волокном

Пульс

Американцы построили самый быстрый в мире бронированный автомобиль. На электричестве

B7ac67482d9c109a1723b6f1e924636d03549e7e
11 января 2018

Американская компания Armormax построила пуленепробиваемый вариант седана Tesla Model S P100D, который производитель назвал самым быстрым бронированным автомобилем в мире. Кузов машины усилили особым волокном, выдерживающим выстрел из крупнокалиберной винтовки.

12 бронированных машин для VIP-персон: ЗиЛ, «Гелик», «Комбат» и еще девять самых защищенных автомобилей в мире

Для бронирования крыши, дверей, стоек и пола машины используется ламинированное синтетическое волокно и термически обработанный баллистический сплав. Стандартные стекла электрокара заменены на многослойное оргстекло с поликарбонатной ламинацией. В компании особо подчеркивают, что не использовали для бронирования общепринятые стальные листы.

Видео с YouTube-канала International Armoring Corporation.

Броневики смерти: как выглядят бронированные машины, построенные террористами

В оснащение машины также входят усиленная подвеска, безопасные шины RunFlat, защищенные элементы силовой установки. При этом масса доработанного автомобиля всего на 250 килограммов больше стандартного (2289 килограммов).

Tesla Model S P100D оснащается двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. До 100 километров в час электрокар разгоняется за 2,6 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Бронированные монстры

8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть

Теги:
TeslaModel S
Новости по теме
22 декабря 2017
Первый лимузин Tesla выставили на онлайн-аукцион
18 декабря 2017
Британские инженеры превратили Tesla Model S в универсал
29 ноября 2017
Электрокар Tesla приспособили для майнинга криптовалюты