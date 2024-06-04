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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 20:22
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Самый быстрый в мире карт с реактивными двигателями продают по цене Lada Vesta

Необычная машина установила мировой рекорд
В США продают самый быстрый в мире карт c двумя реактивными двигателями. В 2021 году машина установила мировой рекорд скорости в своем классе, за что транспортное средство внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Причем до сих пор никто так и не смог превзойти результат трехлетней давности. За быстрейший карт просят 15 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). Примерно за такую цену в России можно купить Lada Vesta.
Самый быстрый в мире карт с реактивными двигателями продают по цене Lada Vesta
© Motor1
Анастасия Мельник

В 2021 году пилот и разработчик необычного карта разогнался на машине до 184,41 километра в час. Сегодня продавец уверяет, что с тех пор никто так и не сумел побить рекорд скорости. Суперкарт оборудован двумя реактивными двигателями KingTech K450G4. Агрегаты расположены на специальном подвесе, закрепленном на лежащей в основе конструкции машины раме.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Motor1

Кроме того, карт оснащен аэродинамическими обтекателями кузова и парой экранов, закрепленных на рулевом колесе. На создание необычной машины у разработчика ушло несколько лет. Вместе с картом продавец готов расстаться со скутером, на который так же можно установить реактивные двигатели.

Стоимость самого быстрого в мире карта составляет 15 000 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей). Минимальная стоимость Lada Vesta в России сегодня составляет 1 239 900 рублей.

В начале мая для самой дешевой модели Geely подготовили карт-версию. Микроэлектрический карт Panda сопоставим по стоимости с Lada Granta.

Источник:Motor1
Автор:Анастасия Мельник
Тег:
#Second hand