Самый быстрый в мире карт с реактивными двигателями продают по цене Lada Vesta

Самый быстрый в мире карт с реактивными двигателями продают по цене Lada VestaНеобычная машина установила мировой рекорд
В 2021 году пилот и разработчик необычного карта разогнался на машине до 184,41 километра в час. Сегодня продавец уверяет, что с тех пор никто так и не сумел побить рекорд скорости. Суперкарт оборудован двумя реактивными двигателями KingTech K450G4. Агрегаты расположены на специальном подвесе, закрепленном на лежащей в основе конструкции машины раме.
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Кроме того, карт оснащен аэродинамическими обтекателями кузова и парой экранов, закрепленных на рулевом колесе. На создание необычной машины у разработчика ушло несколько лет. Вместе с картом продавец готов расстаться со скутером, на который так же можно установить реактивные двигатели.
Стоимость самого быстрого в мире карта составляет 15 000 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей). Минимальная стоимость Lada Vesta в России сегодня составляет 1 239 900 рублей.
В начале мая для самой дешевой модели Geely подготовили карт-версию. Микроэлектрический карт Panda сопоставим по стоимости с Lada Granta.