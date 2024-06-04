Самый быстрый в мире карт с реактивными двигателями продают по цене Lada Vesta

Кроме того, карт оснащен аэродинамическими обтекателями кузова и парой экранов, закрепленных на рулевом колесе. На создание необычной машины у разработчика ушло несколько лет. Вместе с картом продавец готов расстаться со скутером, на который так же можно установить реактивные двигатели.

Стоимость самого быстрого в мире карта составляет 15 000 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей). Минимальная стоимость Lada Vesta в России сегодня составляет 1 239 900 рублей.