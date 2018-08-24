Немецкие тюнеры построили самую быструю BMW M5 на Нюрбургринге

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer вывело на Нюрбургринг самый быстрый M5 в истории трассы. 700-сильный седан, за рулем которого находился пилот Йорг Мюллер, проехал трек на девять секунд быстрее стандартной машины — за 7 минут 29,5 секунды.