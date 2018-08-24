Немецкие тюнеры построили самую быструю BMW M5 на Нюрбургринге

BMW M5 в версии от AC Schnitzer укомплектован 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, отдача которого вместо обычных 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента составляет 700 сил и 850 Нм момента. Помимо доработанного мотора, «заряженный» седан получил задний спойлер, облегченные колесные диски и заниженную подвеску KW.
Видео: acschnitzer1987
Звание самого быстрого седана Нюрбургринга по прежнему принадлежит хардкорному Jaguar XE SV Project 8. В ноябре прошлого года 600-сильный предсерийный прототип машины проехал трассу за 7 минут 21,23 секунды.