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24 августа 16:15

Немецкие тюнеры построили самую быструю BMW M5 на Нюрбургринге

Доработанный седан оказался на девять секунд быстрее обычной «M-ки»

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Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer вывело на Нюрбургринг самый быстрый M5 в истории трассы. 700-сильный седан, за рулем которого находился пилот Йорг Мюллер, проехал трек на девять секунд быстрее стандартной машины — за 7 минут 29,5 секунды.

BMW M5 в версии от AC Schnitzer укомплектован 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, отдача которого вместо обычных 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента составляет 700 сил и 850 Нм момента. Помимо доработанного мотора, «заряженный» седан получил задний спойлер, облегченные колесные диски и заниженную подвеску KW.

Видео: acschnitzer1987

Звание самого быстрого седана Нюрбургринга по прежнему принадлежит хардкорному Jaguar XE SV Project 8. В ноябре прошлого года 600-сильный предсерийный прототип машины проехал трассу за 7 минут 21,23 секунды.

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