Видео: универсал BMW, который быстрее Porsche 911 GT3 RS

Заднеприводный Porsche 911 GT3 RS (520 сил и 470 Нм момента) проделывает то же самое за 3,2 секунды, но его максимальная скорость составляет 312 километров в час. Mercedes-AMG GT R (585 сил и 800 Нм момента) способен разогнаться до 100 километров в час за 3,6 секунды и достигнуть максималки 318 километров в час.