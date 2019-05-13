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11:07

Видео: универсал BMW, который быстрее Porsche 911 GT3 RS

Ателье Alpina выпустила рекламный ролик с B5 Bi-Turbo

Ателье Alpina выпустила рекламный ролик с универсалом BMW Alpina B5 Bi-Turbo, который на треке обгоняет Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT R. Компания называет модель самым быстрым серийным автомобилем в классе, который способен разгоняться до 322 километров в час.

Под капотом BMW Alpina B5 Bi-Turbo Touring установлен доработанный специалистами ателье 4,4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Он выдает 608 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Универсал оборудован полным приводом xDrive, адаптивной подвеской с задними пневмостойками и поворачивающимися на угол до 2,5 градуса задними колесами. С нуля до «сотни» BMW Alpina B5 Bi-Turbo Touring разгоняется за 3,7 секунды.

Видео: ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

Заднеприводный Porsche 911 GT3 RS (520 сил и 470 Нм момента) проделывает то же самое за 3,2 секунды, но его максимальная скорость составляет 312 километров в час. Mercedes-AMG GT R (585 сил и 800 Нм момента) способен разогнаться до 100 километров в час за 3,6 секунды и достигнуть максималки 318 километров в час.

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