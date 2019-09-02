Составлен рейтинг «опасных» автомобилей

Результатом проведенной работы стали три рейтинга «опасных» люксовых автомобилей в зависимости от причины аварий. Например, из общего числа аварий с автомобилями Infiniti причиной каждой третьей являлось превышение скорости, каждой второй – пьяное вождение, а в пяти процентах случаев – употребление водителем наркотических веществ.

Бренды Acura, Mercedes-Benz и Lexus также имеют высокие показатели несчастных случаев на дороге, из чего специалисты сделали вывод, что безрассудное вождение более свойственно водителям дорогих автомобилей. Для сравнения, на люксовые марки пришлось 27 процентов смертельных ДТП из-за превышения скорости, а на модели массового сегмента – только 25 процентов.