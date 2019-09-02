Составлен рейтинг «опасных» автомобилей

Результатом проведенной работы стали три рейтинга «опасных» люксовых автомобилей в зависимости от причины аварий. Например, из общего числа аварий с автомобилями Infiniti причиной каждой третьей являлось превышение скорости, каждой второй – пьяное вождение, а в пяти процентах случаев – употребление водителем наркотических веществ.
Бренды Acura, Mercedes-Benz и Lexus также имеют высокие показатели несчастных случаев на дороге, из чего специалисты сделали вывод, что безрассудное вождение более свойственно водителям дорогих автомобилей. Для сравнения, на люксовые марки пришлось 27 процентов смертельных ДТП из-за превышения скорости, а на модели массового сегмента – только 25 процентов.
Фото: tirereviewsandmore.com
Также прослеживается тенденция, что машины зарубежных брендов – азиатских и немецких – чаще попадают в криминальные сводки из-за опасного вождения. Например, примерно три аварии из 10 с автомобилями Mitsubishi, Volkswagen и Honda связаны с превышением скорости, а у брендов Buick, Chrysler и Lincoln показатель значительно ниже.
Acura, Cadillac и Mercedes-Benz также вошли в пятерку лидеров в категории «пьяных» ДТП, а водители автомобилей Pontiac и Mitsubishi в свою очередь оказались на первых строчках рейтинга аварий, совершенных под воздействием легких наркотических средств. Pontiac также возглавил список брендов, водители которых совершали аварии под тяжелыми наркотическими веществами.
В основу исследования легли данные Национальной администрацией дорожной безопасности США за 2017 год.