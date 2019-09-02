Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:33

Составлен рейтинг «опасных» автомобилей

Выяснилось, машины каких брендов чаще всего становятся участниками фатальных ДТП

© pixabay.com
Эксперты по дорожной безопасности США выяснили, что владельцы автомобилей определенных брендов более склонны к безрассудному вождению. Они определили три самые распространенные причины смертельных аварий – превышение скорости, алкоголь и различные наркотики – и изучили, какие марки машин чаще всего мелькали в хронике смертельных ДТП.

Результатом проведенной работы стали три рейтинга «опасных» люксовых автомобилей в зависимости от причины аварий. Например, из общего числа аварий с автомобилями Infiniti причиной каждой третьей являлось превышение скорости, каждой второй – пьяное вождение, а в пяти процентах случаев – употребление водителем наркотических веществ.

Бренды Acura, Mercedes-Benz и Lexus также имеют высокие показатели несчастных случаев на дороге, из чего специалисты сделали вывод, что безрассудное вождение более свойственно водителям дорогих автомобилей. Для сравнения, на люксовые марки пришлось 27 процентов смертельных ДТП из-за превышения скорости, а на модели массового сегмента – только 25 процентов.

>
Reload
1 / 4

Процент ДТП, совершенных под воздействием алкоголя

Фото: tirereviewsandmore.com

Также прослеживается тенденция, что машины зарубежных брендов – азиатских и немецких – чаще попадают в криминальные сводки из-за опасного вождения. Например, примерно три аварии из 10 с автомобилями Mitsubishi, Volkswagen и Honda связаны с превышением скорости, а у брендов Buick, Chrysler и Lincoln показатель значительно ниже.

Acura, Cadillac и Mercedes-Benz также вошли в пятерку лидеров в категории «пьяных» ДТП, а водители автомобилей Pontiac и Mitsubishi в свою очередь оказались на первых строчках рейтинга аварий, совершенных под воздействием легких наркотических средств. Pontiac также возглавил список брендов, водители которых совершали аварии под тяжелыми наркотическими веществами.

В основу исследования легли данные Национальной администрацией дорожной безопасности США за 2017 год.

Источник: Tire Reviews and More