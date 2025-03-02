Новости
Опубликовано 02 марта 2025, 14:14
1 мин.

У российских дилеров возник дефицит обновленных FAW Bestune B70

Продажи стартовали в декабре, но лифтбеки ещё появились не везде
У российских дилеров возник дефицит обновленных FAW Bestune B70. В представительстве компании подтвердили порталу «Китайские автомобили», что проблема с наличием пятидверок есть. Дефицит Bestune B70 связывают с тем, что дилеры не успели выкупить машины из-за отсутствия заёмных средств и в целом неблагоприятной экономической ситуации на рынке. В офисе FAW работают над тем, чтобы обновлённая модель появилась во всех салонах.
У российских дилеров возник дефицит обновленных FAW Bestune B70
© FAW
Сергей Ильин

Представительство FAW рассчитывает исправить ситуацию «в ближайшие недели», однако некоторые региональные дилеры ждут рестайлинговые Bestune B70 только летом. Найти пятидверки на тест-драйве в регионах практически невозможно, и даже в шоу-румах есть не весь спектр машин. При этом дореформенные «семидесятки» практически распродали.

Читайте на тему:

Обновлённый Bestune B70 дебютировал в России в декабре. Конкурент Geely Emgrand и Сhery Arrizo 8 доступен с 1,5-литровым турбомотором (169 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» или 2,0-литровым турбомотором (224 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом Aisin. Цены — от 2,5 до 3,25 миллиона рублей без учёта скидок.

В 2024 году именно Bestune B70 стал российским бестселлером суббренда FAW. В структуре продаж доля лифтбеков немного не дотянулась до 50 процентов. Обновлённая модель тоже может стать драйвером продаж, когда дилеры избавятся от дефицита и предложат полный ассортимент.