У российских дилеров возник дефицит обновленных FAW Bestune B70

Продажи стартовали в декабре, но лифтбеки ещё появились не везде

У российских дилеров возник дефицит обновленных FAW Bestune B70. В представительстве компании подтвердили порталу «Китайские автомобили», что проблема с наличием пятидверок есть. Дефицит Bestune B70 связывают с тем, что дилеры не успели выкупить машины из-за отсутствия заёмных средств и в целом неблагоприятной экономической ситуации на рынке. В офисе FAW работают над тем, чтобы обновлённая модель появилась во всех салонах.