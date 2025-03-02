У российских дилеров возник дефицит обновленных FAW Bestune B70

У российских дилеров возник дефицит обновленных FAW Bestune B70Продажи стартовали в декабре, но лифтбеки ещё появились не везде
Представительство FAW рассчитывает исправить ситуацию «в ближайшие недели», однако некоторые региональные дилеры ждут рестайлинговые Bestune B70 только летом. Найти пятидверки на тест-драйве в регионах практически невозможно, и даже в шоу-румах есть не весь спектр машин. При этом дореформенные «семидесятки» практически распродали.
Обновлённый Bestune B70 дебютировал в России в декабре. Конкурент Geely Emgrand и Сhery Arrizo 8 доступен с 1,5-литровым турбомотором (169 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» или 2,0-литровым турбомотором (224 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом Aisin. Цены — от 2,5 до 3,25 миллиона рублей без учёта скидок.
В 2024 году именно Bestune B70 стал российским бестселлером суббренда FAW. В структуре продаж доля лифтбеков немного не дотянулась до 50 процентов. Обновлённая модель тоже может стать драйвером продаж, когда дилеры избавятся от дефицита и предложат полный ассортимент.