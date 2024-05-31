Это FAW Bestune Pony, и он может стать самым дешевым автомобилем в России

Первые электрические «Пони» на днях сошли с конвейера завода в Китае, и не исключено, что они доберутся и до нашего рынка

Представлен дешевый электрокар FAW Bestune Pony. На днях концерн FAW, который официально представлен на российском рынке в том числе линейкой легковых автомобилей Bestune, запустил в Китае производство модели Pony. Это субкомпактный электрический хэтчбек стоимостью 26,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 330 тысяч, то есть почти в два раза дешевле базовой Lada Granta. Если эта модель доберется до России (а в FAW такую возможность изучают), то Bestune Pony может стать самой доступной машиной в стране.