23 марта, 13:46

Появились подробности о новом кроссовере FAW для России

Китайская марка сертифицировала в стране среднеразмерный Bestune T77

FAW © FAW
Лиза Будрина
Компания FAW получила Одобрение типа транспортного средства на среднеразмерный кроссовер Bestune T77. Этот сертификационный документ позволяет производить и реализовывать новые автомобили на территории России. Вместе с тем марка раскрыла спецификации модели для российского рынка.

Bestune T77 можно будет купить в России с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 169 лошадиных сил, который сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод — только передний. Комплектации и их стоимость будут объявлены ближе к старту продаж T77, запланированному на лето 2021 года.

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В Китае модель продается под названием T77, однако в России индекс сопроводили названием Bestune (ранее Besturn) — это суббренд, под которым продаются легковые модели FAW

Фото: FAW

На единственном пока снимке салона, который прислала пресс-служба FAW, запечатлен кроссовер в топовом исполнении, с виртуальной панелью приборов, большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы, кожаным салоном и люком на крыше.

Известно, что T77 будет позиционироваться между моделями FAW Х40 и FAW Х80, которые на сегодняшний день стоят от 970 тысячи и 1,02 миллиона рублей соответственно.

За прошлый год компания FAW реализовала в России 2 692 новых автомобиля, что на 77 процентов больше, чем в 2019-м. Самая востребованная модель марки в стране — Bestune Х40, которая разошелся в количестве 1455 экземпляров, а более дорогой Bestune Х80 занимает вторую строчку с результатом 1237 проданных штук.

Источник: пресс-служба FAW