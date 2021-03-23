Появились подробности о новом кроссовере FAW для России

На единственном пока снимке салона, который прислала пресс-служба FAW, запечатлен кроссовер в топовом исполнении, с виртуальной панелью приборов, большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы, кожаным салоном и люком на крыше.

Известно, что T77 будет позиционироваться между моделями FAW Х40 и FAW Х80, которые на сегодняшний день стоят от 970 тысячи и 1,02 миллиона рублей соответственно.