Появились подробности о новом кроссовере FAW для России

Bestune T77 можно будет купить в России с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 169 лошадиных сил, который сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод — только передний. Комплектации и их стоимость будут объявлены ближе к старту продаж T77, запланированному на лето 2021 года.
Фото: FAW
На единственном пока снимке салона, который прислала пресс-служба FAW, запечатлен кроссовер в топовом исполнении, с виртуальной панелью приборов, большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы, кожаным салоном и люком на крыше.
Известно, что T77 будет позиционироваться между моделями FAW Х40 и FAW Х80, которые на сегодняшний день стоят от 970 тысячи и 1,02 миллиона рублей соответственно.
За прошлый год компания FAW реализовала в России 2 692 новых автомобиля, что на 77 процентов больше, чем в 2019-м. Самая востребованная модель марки в стране — Bestune Х40, которая разошелся в количестве 1455 экземпляров, а более дорогой Bestune Х80 занимает вторую строчку с результатом 1237 проданных штук.