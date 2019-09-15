Китайcкий концерн FAW показал конкурента Range Rover Velar

На внутреннем рынке Bestune T99 появится в продаже до конца сентября. Цены пока не объявлены, нет ясности и об экспортных перспективах новинки.

В данный момент в России продаются две легковые модели под брендом FAW — у дилеров есть компактные кроссоверы Besturn X40 по цене от 809 тысяч рублей и Besturn X80 — от 849 тысяч рублей.