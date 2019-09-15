Китайcкий концерн FAW показал конкурента Range Rover Velar

По габаритам Bestune T99 сравним с «Веларом»: в длину китайский вседорожник достигает 4800 миллиметров, в ширину — 1915 миллиметров, в высоту — 1685 миллиметров. Конструктивно новинка из Поднебесной проще соразмерных кроссоверов: привод только передний, двигатель и трансмиссия безальтернативны. Под капотом 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью в 224 лошадиные силы (340 Нм крутящего момента), известная по вседорожнику Hongqi HS5, коробка передач 8-ступенчатая автоматическая, разработанная в Китае.
Линейка моделей фирмы Bestune пока состоит из трёх моделей, и T99 — флагман. В иерархии FAW бренд Bestune уступает по престижу только марке Hongqi, производящей автомобили для высших должностных лиц КНР.
Внутри Bestune T99 встречает парой 12-дюймовых дисплеев, объединённых в единую консоль — один представляет собой электронную панель приборов, второй отвечает за медиасистему. На уровне колен есть компактный сенсорный экран, который «заведует» вспомогательными функциями, например климатической установкой. Производитель утверждает, что медиасистема T99 понимает голосовые команды.
Хотя в Bestune T99 предусмотрено три варианта оформления салона — обычный, «люксовый» и «спорт» — вариативность в интерьере достигается только аксессуарами и декором.
На внутреннем рынке Bestune T99 появится в продаже до конца сентября. Цены пока не объявлены, нет ясности и об экспортных перспективах новинки.
В данный момент в России продаются две легковые модели под брендом FAW — у дилеров есть компактные кроссоверы Besturn X40 по цене от 809 тысяч рублей и Besturn X80 — от 849 тысяч рублей.