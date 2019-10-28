FAW привезет в Россию две новинки

Решение о расширении модельной линейки было принято на фоне роста продаж новых автомобилей FAW в России. Так, в сентябре дилеры реализовали 210 машин, что на 110 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года.

По собственной информации «Мотора», самой востребованной моделью марки на сегодняшний день является Besturn X80, который в первый месяц осени был продан в количестве 125 экземпляров. На втором месте Besturn X40, который приобрели 85 человек. Представители компании уточнили, что вплоть до сентября наблюдался дефицит на этот кроссовер.