FAW привезет в Россию две новинки

Можно предположить, что автомобиль, о котором идет речь – это кроссовер D60, который FAW представил три года назад на Московском автосалоне. Однако эта модель уже давно продается в Китае, так что «совершенно новой» ее можно назвать лишь с натяжкой.
Решение о расширении модельной линейки было принято на фоне роста продаж новых автомобилей FAW в России. Так, в сентябре дилеры реализовали 210 машин, что на 110 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года.
По собственной информации «Мотора», самой востребованной моделью марки на сегодняшний день является Besturn X80, который в первый месяц осени был продан в количестве 125 экземпляров. На втором месте Besturn X40, который приобрели 85 человек. Представители компании уточнили, что вплоть до сентября наблюдался дефицит на этот кроссовер.
Согласно планам FAW, до конца года в стране продадут 1,5 тысячи машин, в то время как с января по сентябрь продажи составили 960 экземпляров.