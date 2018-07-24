До России добрался обновленный кроссовер FAW за миллион рублей

Китайская компания FAW (First Automobile Works) объявила о начале продаж в России обновленного кроссовера Besturn X80. Стоимость модели составляет минимум 1 099 000 рублей (или 999 тысяч с учетом скидок по программам трейд-ин и кредитования). Дорестайлинговые машины с «автоматом» предлагаются по цене от 1 149 000 рублей.

Вне зависимости от комплектации FAW Besturn X80 доступен только с передним приводом и мотором 2.0, выдающим 142 лошадиные силы и 184 Нм крутящего момента. Двигатель может работать в паре с механической или автоматической коробкой передач Aisin.

От дорестайлинговой машины обновленный Besturn X80 отличается немного измененным дизайном экстерьера и интерьера.

Модель предложат в трех комплектациях. В список базового оборудования кроссовера входят дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема с USB-портом и электронный стояночный тормоз.

Старшая комплектация Luxury комплектуется камерой заднего вида, люком с электроприводом, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контролем и электроприводом водительского кресла. Цена такой машины – 1 199 000 рублей.

Помимо Besturn X80, в линейке FAW есть седан Oley. Модель оснащается двигателем 1.5, сопряженным с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность агрегата составляет 102 лошадиные силы и 135 Нм крутящего момента. Цена — от 491 тысячи рублей.