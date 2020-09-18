Кроссовер FAW T77 сфотографировали в России

Уже известно, что продажи FAW T77 в России начнутся до конца года. Причем заказать новинку можно будет онлайн. Нам достанется один-единственный агрегат, как и на родном для марки китайском рыке: бензиновый наддувный двигатель объемом 1,2 литра, который выдает 143 лошадиные силы и 204 Нм крутящего момента. В пару к нему предложат пятиступенчатую «механику» Aisin и семиступенчатый «робот».
Фото: Faw-Cars
Ожидается, что кроссовер по умолчанию будет богато оснащен. Однако достанется ли российским покупателям главная «фишка» китайской версии — голографический помощник, понимающий голосовые команды, — пока неизвестно.
Сейчас модельный ряд FAW в России представлен кроссоверами Besturn X80 и Besturn X40. Причем X40 — явный фаворит: по итогам первой половины 2020 года его выбрали около 60 процентов клиентов FAW. В России стоимость кроссовера X40 начинается от 849 тысяч рублей, X80 — от 799 тысяч рублей.