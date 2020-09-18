Кроссовер FAW T77 сфотографировали в России

Уже известно, что продажи FAW T77 в России начнутся до конца года. Причем заказать новинку можно будет онлайн. Нам достанется один-единственный агрегат, как и на родном для марки китайском рыке: бензиновый наддувный двигатель объемом 1,2 литра, который выдает 143 лошадиные силы и 204 Нм крутящего момента. В пару к нему предложат пятиступенчатую «механику» Aisin и семиступенчатый «робот».