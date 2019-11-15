У американских дилеров возник конфликт с концерном Fiat Chrysler

Американские дилеры брендов, входящих в концерн Fiat Chrysler Automobiles, на условиях анонимности рассказали прессе, что концерн вынуждал розничных продавцов автомобилей принимать дополнительные партии транспортных средств, которые не были заказаны.

Подобные меры позволили FCA сохранить положительную динамику выпуска на падающем рынке и снизить издержки, однако дилеры оказались в невыгодном положении, так как им требовалось увеличить количество продаж на фоне снижения спроса. Кроме того, дистрибьюторам пришлось потратиться на хранение непроданных машин, включая аренду и охрану стоянок.