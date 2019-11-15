У американских дилеров возник конфликт с концерном Fiat Chrysler

Американские дилеры брендов, входящих в концерн Fiat Chrysler Automobiles, на условиях анонимности рассказали прессе, что концерн вынуждал розничных продавцов автомобилей принимать дополнительные партии транспортных средств, которые не были заказаны.
Подобные меры позволили FCA сохранить положительную динамику выпуска на падающем рынке и снизить издержки, однако дилеры оказались в невыгодном положении, так как им требовалось увеличить количество продаж на фоне снижения спроса. Кроме того, дистрибьюторам пришлось потратиться на хранение непроданных машин, включая аренду и охрану стоянок.
График скорости реализации автомобилей брендов Fiat Chrysler в последние 12 месяцев в сравнении с средним показателем по отрасли.
Представители Fiat Chrysler отрицают обвинения в свой адрес. В концерне ссылаются на новую систему прогнозирования производства и доставки, которая позволяет заранее «предугадать» заказы дилеров и внести корректировки в производственные планы.
Директор по коммуникациям Fiat Chrysler Ниль Голайтли заявил, что автопроизводитель выпускает транспортные средства «в соответствии с прогнозируемым спросом», поэтому «дилеры получают нужные машины тогда, когда в них нуждаются». По данным FCA по итогам третьего квартала 2019 года на складах осталась всего 1000 «неупорядоченных» автомобилей, не обеспеченных заказами.
Независимое исследование Edmunds подтвердило правоту дилеров: оказалось, что автомобили концерна FCA проводят на складах дистрибьютеров намного больше времени, чем транспортные средства конкурентов.
Путь среднестатистического американского автомобиля от завода до клиента занимает 75 дней, тогда как модели Dodge, Jeep и Chrysler находятся у дилеров от 69 до 100 дней, а итальянские Fiat и Alfa Romeo ищут покупателя от 94 до 187 дней.
Месяц назад концерна FCA получил взыскание от американских надзорных органов за несоблюдении стандартов топливной экономичности. Автогиганту придётся выплатить за нарушение штраф в размере 79 миллионов долларов.