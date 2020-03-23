Концерн Fiat Chrysler начнет выпускать защитные маски

Завод FCA в Азии начнется выпускать защитные маски. Причем в ближайшие недели объемы производства должны достигнуть одного миллиона масок в месяц, пишет издание Automotive News Europe. Помимо этого, FCA и Ferrari консультируются с итальянским производителем аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Siare Engineering о возможности двукратного увеличения выпуска устройств, которые необходимы для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Это лишь часть мер, предпринятых контролирующим FCA и Ferrari холдингом Exor для борьбы с пандемией. Ранее компания сообщила, что закупила 150 аппаратов ИВЛ для медучреждений Италии и готова оказать Департаменту гражданской защиты бесплатную помощь в поиске и транспортировке любых медикаментов, необходимых для лечения инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.