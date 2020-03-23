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15:16

Концерн Fiat Chrysler начнет выпускать защитные маски

Компания переоборудует один из азиатских заводов

© Фото: pixabay.com
Алексей Носаченко
По словам представителя Итальянского профсоюза работников машиностроительной отрасли Джанлуки Фикко, одно из предприятий концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Азии переоборудуют под производство защитных масок для медперсонала. Об этом в письме сотрудникам сообщил главный исполнительный директор FCA Майкл Манли.

Завод FCA в Азии начнется выпускать защитные маски. Причем в ближайшие недели объемы производства должны достигнуть одного миллиона масок в месяц, пишет издание Automotive News Europe. Помимо этого, FCA и Ferrari консультируются с итальянским производителем аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Siare Engineering о возможности двукратного увеличения выпуска устройств, которые необходимы для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Это лишь часть мер, предпринятых контролирующим FCA и Ferrari холдингом Exor для борьбы с пандемией. Ранее компания сообщила, что закупила 150 аппаратов ИВЛ для медучреждений Италии и готова оказать Департаменту гражданской защиты бесплатную помощь в поиске и транспортировке любых медикаментов, необходимых для лечения инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

Кроме того, принадлежащая банку FCA прокатная фирма Leasys предоставит итальянскому отделению Красного Креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к собственному парку из 300 автомобилей Fiat и Jeep, а также пять биоизолированных машин скорой помощи на базе фургона Ducato. Их будут использоваться для доставки еды, лекарств и перевозки пожилых людей по всей стране.

Пандемия и вызванный ей сбой в поставках комплектующих из Китая вынудил производителей закрыть практически все европейские заводы. В том числе остановлены сборочные площадки Ferrari в Маранелло и Модене, а концерн FCA заморозил заводы в Италии, Польше и Сербии.